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新冠疫情趨緩 中國N95口罩「跳水」跌破1元

記者林茂仁、賴錦宏／綜合報導
在防控新十條之後，中國再將新冠病毒調整為「乙類乙管」，結束了嚴格清零時代。各地陸續出台優化調整，廢止並移除原有防控宣傳。一位廣東網友分享了一面戰疫宣傳牆的變化，原來的核酸圖被塗掉改畫接種疫苗。(取材自微博)
在防控新十條之後，中國再將新冠病毒調整為「乙類乙管」，結束了嚴格清零時代。各地陸續出台優化調整，廢止並移除原有防控宣傳。一位廣東網友分享了一面戰疫宣傳牆的變化，原來的核酸圖被塗掉改畫接種疫苗。(取材自微博)

中國N95口罩價格跳水，原本每片售價高達10元人民幣（約1.47美元）的N95口罩，最近卻紛紛跳水跌破一元，中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於一元的比比皆是。另外，因為「陽康」恢復需要時間，浙江3月前不舉行競技體育賽事。

一財網報導，在淘寶、拼多多等平台搜尋N95口罩，發現大多數口罩都降回「一元時代」，其中大量均價都在一元以內，按照不同規格有39.9元/60個、19.5元/30個及53.9元/100個等。而在去年12月中旬，耳掛式N95口罩的線上銷售價格多數在5元左右，甚至喊到十元，如今降幅高達90%。

去年12月的N95口罩價格飆升來自於強烈的防護需求。而進入到今年1月後，多地宣布感染高峰已過，很多居民已經感染或者是已經「陽康」（確診陽性後康復），對於用N95來進行嚴格防護的需求大幅減弱。

N95產量大增也是價格下跌的因素，據中國石油天然氣集團1月10日消息，大港石化目前已具備每小時生產聚丙烯纖維料11噸的能力，預計兩周內可完成4,000噸的生產任務。按照1噸聚丙烯可生產一次性醫用外科口罩90-100萬片，生產N95醫用防護口罩則大約到20-25萬片算，4,000噸聚丙烯可生產醫用外科口罩近40億片，生產N95醫用防護口罩近10億片。

另外，中國放開疫情防控後，不再對舉辦體育賽事有強制性要求，但出於染疫後需要一定時間恢復、期間不應開展劇烈運動的考量，浙江省體育局決定在3月前不提倡舉辦競技性較強的體育賽事。

另據澎湃新聞，因疫情關係，原定於2022年9月10日至25日舉辦的杭州2022年亞運會；2022年7月19日亞奧理事會宣布將於2023年9月23日至10月8日舉辦，浙江省委書記易煉紅、省長王浩本月10日批示，要全力以赴舉辦一屆史上最成功的亞運會，高質量完成競賽組織和保障工作，圓滿完成「家門口」參賽任務。

做核酸的宣傳畫被塗掉(見圖)，改畫成接種疫苗。(取材自推特)
做核酸的宣傳畫被塗掉(見圖)，改畫成接種疫苗。(取材自推特)

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