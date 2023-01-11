輝瑞CEO：正與中企合作 半年內在中國生產新冠藥

美國輝瑞公司執行長表示，輝瑞正與中國一個合作夥伴合作，預計今年上半年開始在中國生產新冠口服藥Paxlovid。（路透）

據彭博報導，美國輝瑞 執行長博爾拉（Albert Bourla）在摩根大通醫療保健會議上表示，輝瑞正與中國夥伴合作，今年上半年將開始在中國生產新冠口服藥Paxlovid，但該夥伴尚未開始生產，預計很快就會啟動。博爾拉並證實和中國就Paxlovid的定價問題談判破裂，稱中國要求的定價，低於輝瑞在中低收入 國家的定價。

澎湃新聞引述該報導稱，博爾拉並未透露中國合作夥伴的公司名稱，並否認此前路透報導稱，有些公司正在中國生產及銷售Paxlovid的仿製藥（學名藥）。

據中國國家藥監局官網訊息，Paxlovid於去年2月獲批在中國上市，為首款獲批的新冠口服藥。

去年12月14日輝瑞宣布與中國醫藥簽署2023年度新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）進口分銷協議，中國醫藥將在協議期內負責Paxlovid在中國中國市場的進口與分銷業務的開展。

雖然博爾拉未透露中國合作夥伴的公司名稱，不過，2022年8月，浙江華海藥業公司曾與輝瑞簽訂「生產與供應主協議」，華海藥業將在協議期內（五年）為輝瑞公司在中國中國市場銷售的新冠病毒治療藥物Paxlovid提供製劑委託生產服務。

據澎湃新聞報導，華海藥業近日回應表示，目前該公司正配合輝瑞加速推進Paxlovid當地化生產專案的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國中國患者的新冠治療需求。

而21財經援引華海藥業投資者關係部門相關人士表示，公司根據輝瑞訂單生產，「只是給輝瑞做代工」，此外Paxlovid本土化也還「沒有批下來」。

不過，2022年中國國家醫保 藥品目錄談判工作於本月8日結束，備受市場關注的輝瑞新冠口服藥Paxlovid醫保談判因報價過高最終宣告失敗。Paxlovid此次醫保談判失敗會不會影響後續到中國中國本地化生產，仍值得觀察。但21世紀經濟報道引述輝瑞中國官方透露，強調輝瑞將確保Paxlovid在中國市場充足供應，將在未來3至4個月內通過中國本地合作夥伴在中國本地生產Paxlovid。

對於中方認為Paxlovid報價過高，德國之聲報導指出，輝瑞執行長博爾拉表示，中方提出的Paxlovid採購價格低於該公司向大多數中低收入國家銷售的價格；他說，「中國是世界第二大經濟體，我不認為他們應該比薩爾瓦多付更低的價格。」

Paxlovid於去年2月獲批在中國上市，由醫生開具處方使用，進醫保價格為1890元/盒。自12月新冠感染大爆發以來，Paxlovid在中國很多地方一藥難求，據中國媒體披露，其在黑市上一度被炒到數萬元一盒。

網路媒體騰訊棱鏡報導稱，有消息人士透露，輝瑞在談判中將價格降到人民幣600元/療程。不過，財新周一的報導即闢謠稱，所謂600元的說法不實，輝瑞在談判中基本沒有降價，報價並未低於1890元的目前醫院售價。