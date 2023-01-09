紐時：春節返鄉潮 中國農村面臨疫情爆發衝擊

中國日前進入為期40天的春運，數以百萬計的外來務工者返鄉過年，脆弱的農村地區正面臨大規模的感染衝擊。（路透）

紐約時報 報導，中國日前進入為期40天的春運，數以百萬計的外來務工者返鄉過年，他們搭乘火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市，脆弱的農村地區正面臨大規模的感染衝擊。

中國國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝近日對農村疫情 示警，指最擔心的就是經過3年，大家今年終於可以回家過年探親，因此「有可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，所以我們更加擔心農村的疫情」。

紐約時報9日報導，在貴州省大地村這樣的偏鄉，過去3年村民們避免了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行。但去年年底，政府放棄其嚴格但最終徒勞的大規模封鎖政策，各地染疫者激增，使得病毒從城市蔓延至醫療條件惡劣的貧困農村地區，只是時間問題。

報導指出，中國自本月7日開始為期40天的春運，數百萬計的外來務工者搭火車和長途汽車離開工業城市、建築工地和城市返鄉過年，脆弱的農村地區正準備迎接感染衝擊；僅數週前，北京和上海等富裕城市的醫院因疫情爆發而癱瘓，預計農村醫療保健系統也將不堪重負。

報導指出，儘管缺乏可靠的政府數據，但有跡象表明，病毒已經在農村肆意傳播，尤其是中部省份河南這樣有大量返鄉農民工的地方。

中國農村人口密度低於城市，一般認為病毒傳播速度可能較慢，但事實證明，Omicron變種病毒傳染性之強超過人口密度低的影響，尤其是親朋友好友相聚慶祝春節的時候具有高風險。

但在大地村，村內的衛生所是一座經過改建的平房，有4個房間和一個儲藏室，最多可以打點滴，但一次不超過6個人，沒有氧氣罐，甚至沒有血氧儀來檢測患者血液中是否嚴重缺氧，且5盒退燒藥庫存很快就沒了。

大地村距離最近的醫院車程要一個小時，很少有人能負擔得起人民幣50元（約新台幣220元）的車費，因此村幹部告訴生病的村民待在家裡多喝水。

中國國務院 近期才發出通知，要求地方當局和中共黨員幹部統籌資源，保障醫療物資供應、提升重症救治水平以及優先照顧老年群體等措施遏制疫情。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠說，「當人們四處流動時，我們很可能會看到農村病例激增，但農村醫療保健系統沒有能力承受快速增長的需求」。

黃嚴忠指出，「中國農村存在的許多問題都是中國醫療改革的根本性問題，不能指望在短時間內就得到解決」，國務院的措施不能有效地顯著緩解病毒在農村大肆傳播所帶來的有害影響。

在中國，城鄉醫療水準差距大，生活在農村的5億人口仍面臨從氧氣機到退燒藥等各種用品的短缺，農村衛生機構的人員配備也少得可憐。政府數據顯示，中國農村有130萬名醫師和180萬名護士，這意味著每千名人口醫護數量還不及城市的一半。

一名葛姓農民說，「鄉村醫生只是副業。醫生也得務農」，不能指望鄉村醫生醫治嚴重疾病，但他們往往是當地唯一的藥品供應者。