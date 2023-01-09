輝瑞Paxlovid報價太高 未納入中國醫保 業界分析3原因

輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（取材自第一財經 ）

2022年國家醫保 藥品目錄談判工作於8日結束，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，但備受市場關注的輝瑞 新冠口服藥Paxlovid醫保談判失敗。醫保局指出，原因是生產企業輝瑞投資有限公司報價太高；但全國醫保仍將臨時性支付到2023 年3月31日。企業人士猜測，輝瑞不願放低姿態的原因有三：該藥供不應求不愁賣、不願破壞自身全球價格體系、該藥在療效上具優勢。

對新冠治療藥品參與醫保藥品目錄談判有關情況，國家醫療保障局醫藥管理司負責人昨天表示，今年共有阿茲夫定片、奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）、清肺排毒顆粒三種冠病治療藥品通過企業自主申報、形式審查、專家評審等程序，參與了談判。其中，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，Paxlovid因生產企業輝瑞公司報價高未能成功。

負責人說，雖然Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但根據近期國家醫保局會同有關部門印發的「關於實施『乙類乙管』後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知」要求，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化溼顆粒等，全國醫保都將臨時性支付到2023年3月31日。也就是在此期間，患者均可享以上藥品醫保報銷政策。

此外，國產阿茲夫定片、清肺排毒顆粒經過本次談判納入中國國家醫保藥品目錄後，國家醫保藥品目錄內治療發燒、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種。

第一財經報導，全國多地進入新冠重症高峰，Paxlovid受到市場追捧且「一藥難求」，在醫療機構也受到臨床醫師青睞。有熟悉新冠口服藥的企業人士分析，輝瑞不願降價的原因有三：一是該藥供不應求，藥企不愁賣；二是輝瑞不願意破壞自身全球價格體系；三是該藥在療效上顯示出一定的優勢，也成為當下新冠治療首選藥物，就算不降價，預計該藥在細分人群使用上，仍有很大需求空間。

報導並指出，此次國家醫保談判啟動之前，輝瑞Paxlovid已被臨時納入一些地方醫保支付範圍，醫保支付價已由2300元人民幣(約337美元)每盒下調至1890元每盒。但這一價格依舊昂貴。通過談判進入國家醫保目錄，也是藥品實現「以價換量」過程。而輝瑞Paxlovid此次醫保談判失敗，會不會後續影響到在中國的本地化生產，目前值得觀察。

但上述企業人士也表示，此次輝瑞Paxlovid放棄進入中國醫保目錄，對於在研的同靶點國產藥物而言，反而將迎來很大的市場替代空間。