染新變種XBB1.5傳大便失禁 紙尿褲被瘋搶 專家這樣說

網傳XBB.1.5會造成大小便失禁，讓紙尿褲成搶購目標。圖為衛生工作者將病患抬往救護車送往上海的醫院。(毆新社)

一則「XBB.1.5攻擊心血管和拉肚子」的對話讓蒙脫石散一夜脫銷，沒過兩天，傳言又出現「新變種」。一則群聊截圖稱XBB.1.5會造成大小便失禁，讓紙尿褲成搶購目標。對此，專家稱沒有證據表明該新冠毒株會引發嚴重腹瀉，短期內XBB引發大規模流行的可能性相當低，當心有人借新毒株推銷。

上游新聞報導，近日，有段聊天紀錄在微信 群及朋友圈瘋傳，某網友提醒，上海和北京 已有XBB1.5，而這種病毒的最大症狀就是拉肚子，「感染之後大便失禁，睡一覺醒來，床上全是屎」。聊天紀錄中，這位網友還表示，「最好的辦法就是紙尿褲」。

該截圖在網上瘋傳後，帶動4日A股市場紙尿褲概念股大漲，百亞股份漲停，延江股份、可靠股份大漲約9％，江南高纖等跟隨走高。但隨後有評論提醒投資者，A股市場各種信息交織複雜，不能被各種各樣的概念迷了眼。

根據上海市疫情防控工作小組通報，目前上海所發現的Omicron BQ.1和XBB毒株僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面造成本土傳播。

對於XBB.1.5可能引發的臨床症狀，疾控中心介紹，新冠病毒各個變異株，包括XBB系列變異株，都會感染腸道黏膜細胞，但是否出現腸道臨床症狀和個體差異有關。對於XBB.1.5進化分支，並無證據顯示比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉。

世界衛生組織提供信息介紹，感染XBB後的症狀與感染其他新冠毒株的症狀類似，一些網絡傳言稱XBB會影響心腦血管，並會引發腹瀉，實際誇大XBB的致病性。不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積。

新華社報導，疾控中心4日發布信息顯示，目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（三個月）會維持相對較高水平，預期對其他Omicron變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。短期內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性低。

另中國科學院院士高福表示，醫院不是菜市場，不應該來「排隊搶菜」。中國應該逐漸過渡到「看病要預約」，如果一直停留在得病就去排隊的認知，那麽醫療資源永遠也不夠用。