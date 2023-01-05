我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

染新變種XBB1.5傳大便失禁 紙尿褲被瘋搶 專家這樣說

中國新聞組／北京5日電
網傳XBB.1.5會造成大小便失禁，讓紙尿褲成搶購目標。圖為衛生工作者將病患抬往救護車送往上海的醫院。(毆新社)
網傳XBB.1.5會造成大小便失禁，讓紙尿褲成搶購目標。圖為衛生工作者將病患抬往救護車送往上海的醫院。(毆新社)

一則「XBB.1.5攻擊心血管和拉肚子」的對話讓蒙脫石散一夜脫銷，沒過兩天，傳言又出現「新變種」。一則群聊截圖稱XBB.1.5會造成大小便失禁，讓紙尿褲成搶購目標。對此，專家稱沒有證據表明該新冠毒株會引發嚴重腹瀉，短期內XBB引發大規模流行的可能性相當低，當心有人借新毒株推銷。

上游新聞報導，近日，有段聊天紀錄在微信群及朋友圈瘋傳，某網友提醒，上海和北京已有XBB1.5，而這種病毒的最大症狀就是拉肚子，「感染之後大便失禁，睡一覺醒來，床上全是屎」。聊天紀錄中，這位網友還表示，「最好的辦法就是紙尿褲」。

該截圖在網上瘋傳後，帶動4日A股市場紙尿褲概念股大漲，百亞股份漲停，延江股份、可靠股份大漲約9％，江南高纖等跟隨走高。但隨後有評論提醒投資者，A股市場各種信息交織複雜，不能被各種各樣的概念迷了眼。

根據上海市疫情防控工作小組通報，目前上海所發現的Omicron BQ.1和XBB毒株僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面造成本土傳播。

對於XBB.1.5可能引發的臨床症狀，疾控中心介紹，新冠病毒各個變異株，包括XBB系列變異株，都會感染腸道黏膜細胞，但是否出現腸道臨床症狀和個體差異有關。對於XBB.1.5進化分支，並無證據顯示比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉。

世界衛生組織提供信息介紹，感染XBB後的症狀與感染其他新冠毒株的症狀類似，一些網絡傳言稱XBB會影響心腦血管，並會引發腹瀉，實際誇大XBB的致病性。不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積。

新華社報導，疾控中心4日發布信息顯示，目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（三個月）會維持相對較高水平，預期對其他Omicron變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。短期內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性低。

另中國科學院院士高福表示，醫院不是菜市場，不應該來「排隊搶菜」。中國應該逐漸過渡到「看病要預約」，如果一直停留在得病就去排隊的認知，那麽醫療資源永遠也不夠用。

Omicron 微信 北京

上一則

繼美國後… 英將歸還唯二大熊貓 「無法繁衍租金又貴」

下一則

秦剛美媒發文：中美穩定攸關星球命運 「大門已開不會關上」

延伸閱讀

中專家：中國疫情高峰已過 北上廣渝感染近尾聲

中專家：中國疫情高峰已過 北上廣渝感染近尾聲
中疾控：短期內XBB變種引發大規模流行的可能性低

中疾控：短期內XBB變種引發大規模流行的可能性低
未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數

未出現新變異株…世衛確認中國低報死亡人數
疫情滾雪球 伊州新變種XBB.1.5病例翻倍

疫情滾雪球 伊州新變種XBB.1.5病例翻倍

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

2022-12-29 08:50
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪