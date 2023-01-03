報導中國抗疫慘敗 中使館斥法媒抹黑

中國駐法國大使盧沙野。（取自中國駐法國大使館官網）

中國駐法國大使盧沙野說，中歐分處亞歐大陸兩端，不存在地緣政治衝突，卻有著經貿合作的利益。他認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。而中國駐法國大使館 也針對近日法媒對中國抗疫慘敗、失控的報導，提出5點反駁，稱法媒不懷好意炒作，中國抗疫成果不容抹黑竄改。

中國駐法國大使館官網1日刊登盧沙野在「歐洲時報」的訪問，討論當今中歐關係的複雜性。盧沙野說，中方相信保持中歐關係總體穩定、深化中歐務實合作有利於歐盟 的經濟繁榮、一體化建設和戰略自主，符合歐洲的根本和長遠利益。中國老話說：「多個朋友多條路」。中國願意做歐盟的朋友，就看歐盟願不願意交中國這個朋友。

他認為，中歐不應「老死不相往來」，更不應「反目成仇」，將對方視為「制度性對手」。在21世紀的今天再搞所謂價值觀外交已經不合時宜了。歐盟理事會主席米歇爾訪華邁出了改善中歐關係的第一步，中方希望歐盟能夠延續這一良好勢頭。

另外，針對近日法媒對中國疫情 的報導，中國駐法國大使館發文提出5點反駁，在疫情失控、疫苗無效、關押民眾三年、清零政策失敗及疫情數據失真的指責一一說明，稱中國優化防疫，並非是法媒描述的人道主義悲劇。

大使館指出，中國中藥產能基本滿足市場需求，退燒藥產能世界第一，相關部門也已批准進口輝瑞等新冠治療藥物，就算有個別藥品供應緊張也只會是短期的。

最後，對於法國政府宣布將對中國遊客入境採取限制措施，大使館認為這是不必要的和歧視性的。