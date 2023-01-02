比利時防疫情 將驗中國入境班機廢水

比利時首都布魯塞爾的機場。（路透）

比利 時政府1月2日宣布，隨著中國感染人數激增，比利時將對來自中國的飛機航班的「廢水」進行檢測 ，以「驗證中國提供的數據真確」。

另外，比利時要求中國旅客入境7日後如發現有新冠病毒感染症狀，須自行檢測，但不會強制執行。

比利時官員在記者會上解釋，了解到航班上並非所有感染新冠病毒的乘客都會使用洗手間，因此措施不是為了追蹤人，而是為了「獨立地追蹤中國的實況」。

自中國宣布1月8日國境解封後，包括義大利、美、日、西班牙、英國、法國等多國對來自中國的旅客採取相應旅遊限制措施，摩洛哥甚至全部禁止來自中國的旅客進入。

中國外交部發言人汪文斌在12月30日例行記者會上表示，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往和交流合作。連日來，已經有多國權威醫學專家表示，沒有必要對來自中國的旅客採取入境限制措施。

他說，疫情 發生以來，中方一直本著公開透明的態度同包括世衛組織在內的國際社會分享有關資訊和資料，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國相關疫苗和藥物研製作出重要貢獻。

日前，中方有關部門通過全球流感共用資料庫分享了中國近期新冠病毒感染病例的病毒基因資料。中國有關部門將繼續密切監測病毒變異情況，依法、及時、公開、透明發佈疫情資訊，同國際社會共同應對疫情挑戰。