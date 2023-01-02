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專家：元旦前後 北京、上海、廣州、重慶疫情近尾聲

記者葉文義／北京2日電
中國醫衛專家估計，在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。(取材自新華網)
中國醫衛專家估計，在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。(取材自新華網)

中國醫衛專家團隊研判，北京、上海、廣州、重慶等大城市，本輪疫情會在2023年元旦前後接近尾聲，影響開始減少，但此後疫情會集中影響中小城市和農村地區。

據紅星新聞報導，中國科學院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳賽娟團隊，和上海市公共衛生臨床中心範小紅團隊聯合在Frontiers of Medicine發表研究論文，初步判斷，此輪疫情感染人數將在2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

陳賽娟團隊和范小紅團隊聯合攻關旨在評估調整疫情防護措施之後Omicron毒株在境內的傳播模式、有症狀感染者中重症患者可能比例以及此波疫情在大城市和中西部農村的走勢。

基於對重慶市主城區和郊區數據的數學類比分析，研究團隊認為，疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。

對於四川、陝西、甘肅、青海等省，該團隊估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。

值得特別關注的是，農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群，需要重點關注。因此，該團隊建議，當前急需為Omicron疫情向農村地區擴散啟動應急計畫，將更多醫療資源配置到農村基層，加強中小城鎮重症救治能力。

疫情 2023 北京

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