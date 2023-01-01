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火化難 上海出現殯葬黃牛

記者林則宏／綜合報導
上海警方已逮捕數名殯葬黃牛。（取材自上海公安局微信公眾號）
上海警方已逮捕數名殯葬黃牛。（取材自上海公安局微信公眾號）

中國各地近期接連傳出因感染新冠病毒死亡的人數過多，殯儀館已無力處理大量等待火化的遺體。上海市公安微信公眾號12月30日晚間則宣布，上海警方已經成立「工作專班」，將嚴厲打擊殯葬「黑中介」等涉疫違法犯罪活動。顯示上海已出現不少殯葬黃牛趁機牟利的現象。

上海市公安局表示，近期，針對哄抬藥價、殯葬「黑中介」、非法銷售新冠抗原檢測（快篩）套裝等涉疫違法犯罪行為，上海警方高度重視，成立由治安總隊、經偵總隊、刑偵總隊等單位組成的打擊涉疫違法犯罪工作專班，對藉疫情擾亂社會秩序、非法牟利的不法之徒堅決予以重拳打擊。

針對有上海市民反映存在殯葬「黑中介」的情況，上海警方強調，將堅持「打早打小」，主動會同市民政部門，重點對殯葬業「一條龍」從業人員涉嫌非法經營、伺機哄抬殯葬服務價格，甚至未提供真實服務存在詐騙等涉嫌違法犯罪，專案實施精準打擊。

上海市公安局指出，12月29日，徐匯分局已經破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，三名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬中介信息，以每單增加50%以上服務費提供殯葬服務非法牟利。

12月29日，虹口分局在寶興殯儀館周邊巡查時，更現場抓獲20多名殯葬「黃牛」，這些黃牛以每單人民幣1500至2000元（約289.31美元）不等的價格，向前來辦理手續的市民兜售殯葬名額。

此外，有蘇州台商表示，周六收到中國大陸同事傳來的一則蘇州市殯儀館招募勞務派遣的通知單。其中遺體化妝師開出的月薪最高可達人民幣8萬元（約1.15萬美元）。微博與抖音上也有相關訊息，但蘇州市殯儀館的微信公眾號上未見相關公告。

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