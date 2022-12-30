專家：北京新冠感染率恐逾80％ 甚至更高

中疾控流行病學前首席科學家曾光指出，北京的新冠感染率可能已經超過80%。圖為北京醫院急診室。(Getty Images)

中國鬆綁防疫措施後，北京 等地疫情 快速上升。中疾控流行病學前首席科學家曾光昨在一場線上峰會指出，北京的新冠感染率可能已經超過80%，甚至更高。由於急症科擠滿看病人群，「一床難求」，有長者病床被擺在急症室門口，一被轉移隨即有患者填上空缺。此外，當局派警暗訪醫院，有醫院管理人員提醒醫護，切勿擅自離崗。

據中國官方數據，2021年底，北京常住人口約2100多萬，若新冠感染率八成的話，意味著僅北京一地就有1700萬人染病。

據鳳凰網報導，「2022鳳凰網財經峰會」29日舉行，曾光在峰會上表示，現在還沒有一個精確統計的數字，但這個數字是可以估算出來的。可能感染人數在北京市超過80%，甚至還有可能更高。

曾光說，這次疫情讓民眾感覺特別猛烈，主要基於毒株傳播力強，以及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素。他認為，根據過去經驗，第一波通常會感染30%的人群，但此次新冠的感染率上升速度是超過預期的，「我們沒預料到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%、60%、70%，甚至80%的感染率。」

曾光表示，不能因為害怕國外病毒傳進來就關閉開放的大門，並指疫情第一波風暴比較大，第二波就很低了。他也提醒，應盡量避免全家不分老幼集體出國旅遊。

至於今後疫情發展，他說，新冠會否有大規模後遺症，還需觀察，今後也不排除還需要做核酸檢測 。

另據人民日報報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶指出，現在中國各地感染人數陸續到達比較高的狀態，據此推斷，各地的重症高峰可能會在二到三周後到達，現階段各級醫院急需做好救治重症患者的準備。

他還示警，目前中國各地醫院的重症監護室都已達到飽和狀態，考慮重症患者救治時間一般都比較久，現有的醫療資源很有可能出現欠缺情況，接下來各地醫院的重症救治醫療資源和醫務人員都是巨大挑戰。

針對外籍人員能否在中國享受同等醫療服務，國家衛健委醫政司司長焦雅輝29日接受中新網採訪時表示，所有在中國的外籍人員都可以享受到新冠病毒感染醫療服務，目前未見外籍人員反映染疫就診不及時或者就醫困難的情況。