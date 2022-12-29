我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國低估新冠死亡數？衛健委：傳播期很難準確判斷

FTX美國海外客戶不願曝光 請求破產法庭身分保密

上海醫院急診量倍增 專家預警：重症病人正快速上升

記者林則宏／即時報導
瑞金醫院急診部病人多為有基礎性疾病的老年新冠感染者。（取材自澎湃新聞）
瑞金醫院急診部病人多為有基礎性疾病的老年新冠感染者。（取材自澎湃新聞）

據上海澎湃新聞報導，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真29日晚間表示，隨著新冠感染者數量增多，瑞金醫院急診就診量已經翻了一倍，重症高峰慢慢出現。報導稱，面臨急診大考驗的還有上海多家三級醫療機構。

澎湃新聞指出，目前至三級醫療機構急診就醫的患者中，有少部分並無急診需求。多家三級醫院因此呼籲：非急診患者可通過普通門診或區級醫院、社區衛生服務中心「分級診療」，為危重症患者讓出一條「生命通道」。

陳爾真說，「隨著新冠感染者數量的增多，重症高峰已經慢慢出現了，急診壓力很大，人手很緊張。」他表示，該院這兩天來，發熱門診的就診量出現下降趨勢，從以往的每天600人次降至300人次，但急診的就診量卻出現明顯增長，較之前翻倍，達到每天1,500人次。

位於浦東新區的仁濟醫院東院，急診就診量早前每天約900至1,000人次，但現在已經達到每天1,500人次，若加上發熱門診更達到每天2,100人次。位於閔行區浦江鎮的仁濟醫院南院，急診的就診量之前每天約500人次，現在也達到每天約1,000人次。

陳爾真坦言，當前，前來急診的新冠感染者占80%，其中老年人又占了40%至50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重。在65歲以上老人中，有肺炎表現的占了一半左右。

「在收治入院的病人中，主要包括有重症化傾向的，以及出現低氧血症、胸悶氣促的危急重症患者等等，我們需要密切觀察他們的生命體征變化，第一時間採取救治的措施」，陳爾真說。

他強調，對於三級醫療機構而言，集中力量救治重症患者，是當前重中之重的任務。但陳爾真發現，在該院急診存在一些「非急診」需求的病人，如一些沒有基礎性疾病的年輕人在感染新冠後，只是出現發燒、喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，就跑來急診排了長隊，最終也沒有查出任何肺炎的表現。

因此他呼籲，沒有基礎性疾病的新冠感染者，如果只是發燒、肌肉酸痛、輕微咳嗽，沒有明顯的胸悶、呼吸急促情況的，可優先選擇社區衛生服務機構或區級醫院就診。

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院團委書記莊旭指出，目前上海新冠重症患者主要以基礎性疾病多、高齡老人為主。他也呼籲，一些已經「陽康」的民眾尤其是年輕人，如果還有咳嗽症狀，可以選擇醫院門診進行常規診療，或前往區級醫院、具備相應診療條件的社區衛生服務中心，將急診資源讓給真正有需要的老年人等脆弱人群。

上海仁濟醫院急診部目前已人滿為患。（取材自澎湃新聞）
上海仁濟醫院急診部目前已人滿為患。（取材自澎湃新聞）

醫學 肌肉

上一則

南韓緊縮中國客入境 登機前須出示「篩陰」結果

下一則

中國低估新冠死亡數？衛健委：傳播期很難準確判斷

延伸閱讀

上海焦慮、抑鬱求診者大增 許多人自覺得「幻陽症」

上海焦慮、抑鬱求診者大增 許多人自覺得「幻陽症」
北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍

北京醫院急診激增5倍 西安殯儀館排隊 家屬空地焚屍
中國疫情可能導致大量重症和死亡人數 專家細說原因

中國疫情可能導致大量重症和死亡人數 專家細說原因
中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

中國官媒報導北京醫院近日急診人數激增4至5倍

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32

超人氣

更多 >
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者
未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況