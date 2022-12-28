中國疫情公布頻次 最終調整為每月1次

中國疾控中心疫情公布頻次將根據疫情變化進行調整，最終調整為每月一次。(取材自新華網)

中國將自明年1月8日起將新冠感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，各部門職責將相應有所調整。中國疾控中心應急中心主任李群指出，就疫情 發布而言，將保留確診病例、重症病例和死亡病例，但不再公布密切接觸者相關資訊。同時，公布頻次將根據疫情變化情況進行調整，最終調整為每月一次。

實際上，中國國家衛健委本月25日曾對外說明，從即日起不再發布每日疫情資訊，但相關疫情資訊仍然會透過中國疾控中心發布，供參考和研究使用。

李群指出，新冠病毒感染調整為「乙類乙管」傳染病後，疾病監測、報告和對外發布等工作，也要做出一些調整，公布內容將保留確診病例、重症病例和死亡病例，不再公布密切接觸者相關資訊；同時也將調整公布頻次，最終調整為每月一次。

對於監測內容方面，將前期以每一個病例為重點的監測，調整為以疫情趨勢、重點人群為重點的監測，在繼續做好傳染病網路直報的基礎上，展開醫療機構和社區人群哨點監測等多種形式的監測，加強病毒變異監測，相關監測結果將在中國疾控中心網站上公布。

至於是否有可能再進一步將新冠病毒感染降至丙類傳染病？李群表示，丙類傳染病通常是一些常見、多發的傳染病，像流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹、手足口病等共11種。對這類傳染病防控重點是關注其流行趨勢，控制暴發流行。是否將新冠降至丙類傳染病，取決於它的危害程度，需要持續監測疾病發病情況和病毒變異情況，有了充分依據後，經過科學評估，再考慮是否從乙類調整至丙類。