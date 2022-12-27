葛優母親、上海科華生物創始人唐偉國…又一批名人離世

葛優的母親施文心(中)。(取材自微博)

中國疫情大爆發之際，不少名人離世引發話題。葛優的母親、北京電影 製片廠文學編輯施文心25日晚去世，享壽94歲。科技圈也傳出體外診斷公司上海科華生 物創始人唐偉國，因感染新冠病毒伴發基礎性疾病，25日在上海不幸逝世，享年66歲。

北京青年報報導，施文心畢業於北京電影學校，1954年至1956年曾在中央電影局劇本創作室擔任編輯，1956年調入北影廠文學部任編輯。

她從事電影文學編輯30年，編發了「紅旗譜」、「礦燈」…等十幾部影片以及「史沫特萊」、「大匠之門」等電影文學劇本，培養了不少作者和作品。

施文心過世，消息並未說明是否與新冠疫情相關。演員苗苗發微博悼念，「這幾天北影院子裡離世的叔叔太多了。文心阿姨您一路走好」。

自媒體「萌神木木」統計，近日藝術圈也有多名長輩過世。

「美猴王之父」知名動畫藝術家嚴定憲26日去世，享年86歲。國家一級演員張目25日在北京病逝，享年92歲。藝術家韓敏於26日因病在上海去世，享年93歲。著名金石專家吳夢麟於26日因病去世，享年85歲。表演藝術家李長樂於23日離世，享年84歲。

電影「地球最後的夜晚」音樂製作人許志遠24日患肝癌病逝，享年48歲。

另外，上海科華生物在官網發布訃告，公司創始人、原董事長，原上海市生物醫藥行業協會副會長唐偉國，因感染新冠病毒伴發基礎性疾病，25日在上海不幸逝世，享年66歲。

唐偉國在1956年出生，據科華生物在訃告中稱，唐偉國是中國體外診斷國產化的開拓者和踐行者，他帶領科華生物自創立之初以創新技術為基石，開創國產酶免試劑和生化試劑產品的先河，帶領許多科華人共同鑄就了中國體外診斷的行業龍頭，也引領行業發展幾十年。