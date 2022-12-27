我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

葛優母親、上海科華生物創始人唐偉國…又一批名人離世

中國新聞組／北京27日電
葛優的母親施文心(中)。(取材自微博)
葛優的母親施文心(中)。(取材自微博)

中國疫情大爆發之際，不少名人離世引發話題。葛優的母親、北京電影製片廠文學編輯施文心25日晚去世，享壽94歲。科技圈也傳出體外診斷公司上海科華生物創始人唐偉國，因感染新冠病毒伴發基礎性疾病，25日在上海不幸逝世，享年66歲。

北京青年報報導，施文心畢業於北京電影學校，1954年至1956年曾在中央電影局劇本創作室擔任編輯，1956年調入北影廠文學部任編輯。

她從事電影文學編輯30年，編發了「紅旗譜」、「礦燈」…等十幾部影片以及「史沫特萊」、「大匠之門」等電影文學劇本，培養了不少作者和作品。

施文心過世，消息並未說明是否與新冠疫情相關。演員苗苗發微博悼念，「這幾天北影院子裡離世的叔叔太多了。文心阿姨您一路走好」。

自媒體「萌神木木」統計，近日藝術圈也有多名長輩過世。

「美猴王之父」知名動畫藝術家嚴定憲26日去世，享年86歲。國家一級演員張目25日在北京病逝，享年92歲。藝術家韓敏於26日因病在上海去世，享年93歲。著名金石專家吳夢麟於26日因病去世，享年85歲。表演藝術家李長樂於23日離世，享年84歲。

電影「地球最後的夜晚」音樂製作人許志遠24日患肝癌病逝，享年48歲。

另外，上海科華生物在官網發布訃告，公司創始人、原董事長，原上海市生物醫藥行業協會副會長唐偉國，因感染新冠病毒伴發基礎性疾病，25日在上海不幸逝世，享年66歲。

唐偉國在1956年出生，據科華生物在訃告中稱，唐偉國是中國體外診斷國產化的開拓者和踐行者，他帶領科華生物自創立之初以創新技術為基石，開創國產酶免試劑和生化試劑產品的先河，帶領許多科華人共同鑄就了中國體外診斷的行業龍頭，也引領行業發展幾十年。

上海科華生物創始人唐偉國。(取材自微博)
上海科華生物創始人唐偉國。(取材自微博)

電影 北京 華生

上一則

中國火葬場燒到半夜 官方表揚「爭創佳績」 網轟冷血

下一則

京面臨重症高峰 社區醫院獲配Paxlovid? 衛健委這麼說

延伸閱讀

中國娛樂圈再傳噩耗 葛優母親施文心去世

中國娛樂圈再傳噩耗 葛優母親施文心去世
上海這家醫院急診醫生感染逾8成 接診量達平時5倍

上海這家醫院急診醫生感染逾8成 接診量達平時5倍
上海特斯拉陷疫提前停產？ 公司：媒體說法不完全準確

上海特斯拉陷疫提前停產？ 公司：媒體說法不完全準確
今年再度入圍金馬 音樂人許志遠48歲癌逝

今年再度入圍金馬 音樂人許志遠48歲癌逝

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客