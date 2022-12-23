中疫情嚴峻 醫院迎慘烈減員 招募帶薪志願者

中國抗疫政策突然大轉向，讓脆弱的醫療系統措手不及，染疫的醫院診所醫護人員也不斷上升。（取材自澎湃新聞）

中國抗疫政策突然大轉向，讓脆弱的醫療系統措手不及，醫院床位嚴重不足，血液儲備和藥店的儲備都極為緊張，不僅民眾就醫買藥難，染疫的醫院診所醫護人員也不斷上升。為因應醫護人員大面積感染所引發的「戰鬥性減員」，多家醫院緊急招募帶薪醫務志願者上陣；上海一家醫院更發出「臨戰」動員稱，大上海即將陷落，要醫護人員準備迎接一場「慘烈的戰鬥」。

因染疫醫護人員越來越多，澎湃新聞報導，全國各地多家醫院相繼報告「減員嚴重」，除倡議行政職能部門人員奔赴臨床一線，號召醫護中的無症狀感染者和輕症堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即返崗，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。多家醫院並指出，最為嚴峻的時刻或許還未到來。

江西撫州已在全市範圍內招募醫務人員。撫州市疫情 防控應急指揮部辦公室表示，新冠感染人數不斷飆升，一些醫務人員帶病堅持崗位，但大面積感染在所難免，期間戰鬥性減員將可以預見，倡議離職或退休醫護人員、個體醫務工作者以及其他具有醫師、護士執業資格的醫務工作者積極參加志願者招募；有突出貢獻者可享當地公立醫療衛生機構招聘人員優先聘用權。

另瀋陽市第四人民醫院招募呼吸科及RICU醫師10人、心內科醫師2人、急診科醫師4人、重症醫學 科醫師4人，護士30人，工資標準4000元（人民幣，下同，約572.68美元），表現優秀者醫院正式招聘中擇優推薦。瀋陽市第五人民醫院緊急招募醫師崗位20人，護理崗位70人。瀋陽市第六人民醫院招募醫師20人，護士45人。護士皆以有急診或ICU工作經驗優先。

湖北通山縣人民醫院為更好應對即將到來的疫情高峰，面向社會招募抗疫志願者，第一批為護理專業35人，報酬為每月2000元。山東陽信縣人民醫院也發公告招募若干名醫療及護理志願者，進行醫療及護理有償志願服務，服務總期限至2023年3月31日，每人每天200元生活補助。

另美國之音報導，上海德濟醫院近日在其微信 官方帳號上發出了充滿悲壯的「臨戰」通知。通知說，「這是一場慘烈的戰鬥，整個大上海都將陷落」，「醫院全體員工」都將感染，每個家庭也都會感染。「我們所有的病人也都要感染」，並稱「我們沒有選擇，我們不能逃避」。

上海德濟醫院周三在微信公眾號上公布數據指出，上海已有大約543萬人感染病毒，剩下的1250萬居民將在年底前全部感染。這家私立醫院並告訴其400員工稱，今年聖誕節、元旦和春節註定是一個不安全的階段。不過相關通知已無法在其微信公眾號找到，路透報導稱這個通知可能已經被屏蔽。