蘇州採樣屋變診療站 10分鐘看診配藥 網友叫好 多地借鑑

江蘇蘇州將部分核酸採樣屋改造為「發熱診療站」。（取材自微博）

中國取消全員核酸後，大量核酸採樣屋閒置。江蘇蘇州將部分核酸採樣屋改造為「發熱診療站」，為轄區居民看診和配藥，整個過程在十分鐘左右，獲得中國網友紛紛點讚，並建議向全中國推廣。

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央視網報導，從12月10日開始，江蘇蘇州姑蘇區進一步優化發熱診療流程，在31家社區衛生服務機構，核酸採樣亭因時而變，成為一間間室外發熱診療站。目前，蘇州市範圍內設有1035個「發熱診療站」。

「這是您的單子，請收好，隔壁就能配藥。」、「銀黃顆粒開水沖服，早晚一次…」，居民們在發熱診療站窗口前自覺排隊看診，隨後在緊鄰的「藥房亭」外取藥，即看即走，全程不進入室內，很像核酸採樣的排隊模式。從接受醫生診療再到開具處方、完成配藥，整個過程在十分鐘左右即可完成。

當地衛生服務中心負責人表示，核酸採樣亭改造以後，民眾在家門口就能夠進行簡單的發熱或呼吸道症狀的診療，還可以使用醫保 結算。

部分閒置的核酸亭得到再利用，同時避免市民前往醫院聚集，不少中國網友稱讚道：「核酸點當時那麼大，現在換成發熱診療站又多又好找，很方便」、「很值得推廣，大部分去發熱門診只是因為買不到退燒藥」。

已有地方開始借鑑蘇州經驗，在江蘇無錫市新吳區新安街道，不少便民核酸採樣小屋變身「便民醫療服務點」，主要為居民提供健康諮詢，另外也為孕婦、重病人員等重點人群提供便民醫療協調。另江陰已經完成358個點位的摸排，目前正在對核酸小屋進行改造，並對人員進行科學調配，「變身」後的核酸小屋，轉換成便民醫療服務點，很快將會與市民見面。

山東省衛健委則提倡核酸採樣點「一點多用」，各地可根據需要選擇具備兩個以上採樣亭的核酸採樣點，將其中一個改造為發熱診療站，為群眾提供一站式診療服務，滿足群眾「就近就便」就醫需求。

此外，香港 文匯報報導，天津發熱門診近期就診患者激增，全市各級醫療機構的發熱門診和發熱診室都在滿負荷運轉。對此，天津市衞健委醫政醫管處長徐衛國表示，為有效應對發熱患者就診高峰，特別建立發熱門診片區管理機制，由7家市級救治中心醫院、30家區域中心醫院、片區醫院共同組成天津醫療救治聯合總醫院，全市發熱門診統一設置、統一管理、統一調度、統一保障。「截至目前，未出現患者冬季在室外長期等候情況，患者就醫最快10分鐘即可完成，等待時間平均10至20分鐘。」