中國高峰期將至 多地提前放寒假 「走出疫情需2至4個月 」

中國一些地區雖尚未宣布寒假提前，但不少學校、幼兒園早已改為線上教學。（歐新社）

近期中國本土疫情 快速升溫，且部分省市感染人群多為中青年，「一老一小」等脆弱人群染疫占比逐步升高。為保護好老小族群，浙江、湖南多地、廣西玉林等地都已宣布提前放寒假。不過多地仍面臨發熱門診壓力陡增困境。專家說，中國目前疫情峰值很高，但趨於可控；不過高峰期馬上來臨，「此輪疫情我們要做好二到四個月的準備」。

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中國一線城市正與新一波新冠病毒激增作鬥爭。法廣引述路透報導，中國各主要城市街道都出奇地安靜，因為人們待在家裡以保護自己免受新冠疫情病例激增的影響。至於何時才能走出疫情，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏預估，要有二到四個月的準備。

張文宏並提醒，接下來，社區基層醫生將面臨99％以上的新冠防疫 壓力，二級、三級醫院需做好重症救治，才能將致死率降到最低。他並表示，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉」，同時警告感染高峰期馬上來臨，對老年人要有非常好的保護。

浙江省18日召開新冠疫情防控新聞發布會時表示，浙江省當前感染人群近八成為中青年，「一老一小」等脆弱人群僅占7.4%，但專家研判隨著疫情發展，後續將逐步升高。該省研判第一撥疫情預計在明（2023）年年1月中旬左右迎來高峰，這期間又恰逢農曆新年，疫情將伴隨人口流動加速傳播。

為最大限度保護「一老一小」等脆弱群體，除提升醫療救治能力，浙江杭州、溫州、湖州、金華等地教育局 18日宣布，根據疫情調整寒假時間，幼稚園、小學、特殊教育學校本學期教育教學活動可在23日前結束；部分中學教學活動於30日結束。湖南迄今已有長沙、岳陽、常德、婁底、湘西、永州、張家界等七地宣布寒假提前。

中國本土疫情目前未歇。以廣州為例，廣州各家醫院的發熱門診仍擠滿患者。第一財經報導，其中有不少是老人和孩子。廣東省婦幼保健院發熱門診前台醫護人員說，醫院發熱門診就診人數最多時有近千人，醫護人手明顯不足，只能兩頭跑。廣州市第一人民醫院發熱門診的病人也比平時增加了五到十倍。但根據專家預測，新冠病毒感染高峰期尚未到來。

另率先放開管控的石家莊在調整防控半月後，發熱門診的醫護人員也成了壓力最大的人群之一。為此，石家莊正不斷增設新的發熱門診，緩解大型公立醫院的壓力，全市已有發熱門診91家，並在各街道的社區衛生服務中心至少配有醫生、護士各一名，以滿足周邊居民的就診和健康管理需求。