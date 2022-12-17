專家估：準備不足 中國疫情1個月達感染高峰

專家曾光表示，疫情已超出公衛專家預料。(取材自環球時報)

中國調整疫情 防控政策後，北京 等多地出現大感染、醫療資源擠兌情況，中疾控前專家曾光表示，不能把原因都歸於放開，但也坦言單從公共衛生來看，一些準備沒有做的很充分，並指疫情已超出公衛專家預料。多位專家估計，疫情會在一個多月左右達到感染高峰，明年春暖花開有望進入常態。但也有一線醫院高層稱，目前疫情爆發只是剛開始，「至少得經歷四至五波」。

曾光昨在「2023環球時報年會生命健康分論壇」通過視訊表示，中國選擇放開（防疫 ），不單取決於公共衛生，「如果單純從公共衛生觀點來看，我們寧願把時間再往後拖一下。」但他表示，決策是綜合考慮，「這個平衡點選的還是相對不錯的」。

對於現在疫情大幅上升，曾光說，不能把原因都歸於放開，但也坦言已超出公衛專家預料，要阻擋疫情傳播已經不現實了。但他認為，整個形勢還是可控的，相信新冠最終會列入丙類傳染病，按照丙類進行監測。

曾光說，現在特點是北方比較嚴重，從北向南，從大城市向中小城市，從東部向西部，有一個蔓延的過程，「我覺得這個過程過去以後，就會進入到春天了」，屆時形勢會越來越好。

各地官方則估計，山東省第一波高峰期預計在明年1月，江西省高峰在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到峰值。

北京青年報旗下新媒體「政知見」綜合梁萬年、曾光、張伯禮、李蘭娟、張文宏等防疫專家的研判，中國疫情或在一個多月左右達到感染高峰。張伯禮表示，明年1至2月感染高峰過後，春暖花開時疫情有望進入常態。

不過中央社引述微博帳號「心理師肖童」13日晚間上傳一段北京某私立醫院高層在內部會議發言的錄音檔，這位高層在會中表示，北京疫情非常嚴峻，很多醫院其實已處於癱瘓狀態，已招募所有退休醫護人員重返崗位，廣州也在做這件事情，第一波非常嚴峻，「疫情不是躺平了，其實才是開始」。

這位高層並舉美國為例，美國去年7月放開，當時首波症狀都很重，就跟當前中國情況一樣，美國現在到第九甚至第十波了，幾乎沒甚麼症狀了，感染是百分之百不可避免，「而且要感染四、五波」。目前一個月內是症狀很重第一波，但症狀一波會比一波輕。

這位院方高層對於目前當局的防疫之道也頗有微詞說：「國家之前忙著去防，根本在治上沒有動腦子。」治療重症的特效藥，是美國輝瑞（Pfizer）公司把配方免費給中國，但一般人不用，只有重症才用。

至於如何對症治療，這位院方高層表示，他們醫院不推薦連花清瘟膠囊，「但有些人非要買，我們有也賣，但是我們不要去弄這些中藥的東西，因為肝損傷」。