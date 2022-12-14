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胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一

記者陳言喬／綜合報導
北京市民12日排隊購買感冒常備藥。(中新社)
北京市民12日排隊購買感冒常備藥。(中新社)

中國疫情正快速擴大，環球時報前總編輯胡錫進稱，現在北京是震中，陽的速度驚人，「我相信這裡見證的肯定是新冠疫情爆發以來全世界呈現的最猛烈的病毒傳播速度之一」。

不過，胡錫進也表示，北京市的醫療資源擠兌和藥品擠兌都是相對溫和的，基本沒有造成什麼不可挽回損失的後果。絕大多數感染者都選擇了居家隔離自癒，北京市方艙醫院出現很高的空置率，正規醫院的床位也沒有用滿。

此外，北京市的公眾情緒總體上是穩定的，人們朋友圈中的話題集中到了每個人陽沒陽以及什麼症狀上，大家編出各種調侃段子，順便發發牢騷，但是北京市民社會沒有出現「政府把事情搞砸了」、「現在放開封控是錯誤的」這樣的集體抱怨。

第三，北京市基本保持了正常的城市運轉，而且一邊迎接疫情感染的衝擊波，一邊在籌畫經濟復甦。事情快得像過山車一樣，感染面急劇擴大，但是隨著第一波感染者已經進入恢復期，人力開始銜接上，社會心理開始迎來新的穩定因素，城市各領域保持運轉的可預期性反而有了增加勢頭。

胡錫進稱，北京市的情形不僅是中國全面放開封控後情況的縮影，而且很可能是「最驚心動魄的場景之一」。病毒在北京市給民眾造成的痛苦顯然大於廣州等城市的情況。他認為，北京市能夠扛過去，大多數地方應該都不會成問題。北方其他一些城市的情況也都過渡得相當平穩，客觀上佐證了他的看法。

他說，上海市的疫情雖然也在擴大，但上海宣布所有風險地區歸零，城市回歸常態化防控措施，上海成為了中國第一個做此宣布的大城市，令人鼓舞。他相信中國終將以小得多的放開代價走出新冠疫情的陰影。

北京 疫情

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