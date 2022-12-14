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搶不到藥？「異地網購攻略」上熱搜 網友氣炸

中國新聞組／北京14日電
社交平台近日出現一批「異地網購藥品攻略」的文章，一些人在搶藥成功後，還在社交平台分享「成功秘訣」，引發爭議，圖為示意圖。（取材自上觀新聞）
社交平台近日出現一批「異地網購藥品攻略」的文章，一些人在搶藥成功後，還在社交平台分享「成功秘訣」，引發爭議，圖為示意圖。（取材自上觀新聞）

社交平台近日出現一批「異地網購藥品攻略」的文章，衝上熱搜，一些人在搶藥成功後，還在社交平台分享「成功秘訣」，指出哪些地區的藥店還有存貨；此事引發爭議，不少網友氣炸了，痛斥這種行為會導致不會使用快遞電商的老人無藥可買。

上觀新聞報導，攻略稱只需把跑腿軟件的定位修改到廣西、西藏、新疆等地，透過快遞方式就能搶購到中小城市藥店的布洛芬、美林、泰諾林等退燒藥品。有商家說，最近確實收到多個外地訂單，要求將藥品透過快遞寄出。

報導指出，昨天中午在網絡上搜索「新疆買藥」、「廣西買藥」等關鍵詞發現，仍有部分文章在分享自己在異地買藥成功的經歷；但很多相關攻略因為遭網友舉報而下架，有廣西當地網友痛斥這種行為是「薅羊毛」，會導致本地不會使用快遞電商的老人無藥可買。到下午3時許，平台已逐漸刪除了「異地網購藥品攻略」的相關文章。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，市民正常購買藥物無可厚非，但此種「把小縣城的藥買光」的言論是違法的，發布此種言論的可能是囤積藥品的販子，藉機牟取暴利；還有可能是藥店自己帶節奏並以此謀取利益。

付建認為，目前各地都發布了公告，將對捏造、散佈漲價信息，哄抬價格，囤積居奇，推動商品價格過快、過高上漲等行為進嚴厲地打擊。在當前形勢下，廣大市民應仔細甄別信息，適量購買防疫用品，不宜囤積，同時針對藥品暫時短缺的情況，可按照國家有關部門推薦的防疫用品進行替代。

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