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中國民眾自保 近1周接種疫苗劑次增逾1倍

中國新聞組／北京12日電
中國政府開始鬆綁防疫管制，優先要務之一就是推動接種疫苗，尤其是老年人。（美聯社）
中國政府開始鬆綁防疫管制，優先要務之一就是推動接種疫苗，尤其是老年人。（美聯社）

隨著社會面管控的放開，中國民眾憂心新冠肺炎疫情恐升溫，不只出現囤藥潮自救，接種疫苗的意願也明顯提高，近一周接種劑次翻倍，還紛詢問第四針何時來？

中國新聞周刊報導，據國家衛健委數據，截至12月8日，境內已累計接種新冠疫苗超34億劑次。梳理相關數據發現，11月23日-30日的8天時間，累計接種新冠疫苗90.9萬劑次，12月1日-8日的8天時間，這個數據升至225.4萬劑次，比上一個8天增加了一倍還多。

同時，新冠疫苗獲批速度也在加快。12月4-5日，四款新冠疫苗相繼緊急獲批，包括重組蛋白疫苗、鼻噴流感病毒載體疫苗等。不過，在全球範圍內接種占比較高的mRNA新冠疫苗，目前尚無中國本土企業在內地獲批。

「之前民眾所處的大環境整體較為安全，大家打疫苗的動力不足。」香港大學公共衛生學院副教授朱華晨表示，中國當局近期快速批准多款疫苗，應和防疫措施調整、經濟發展需要等多個因素相關。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁則表示，儘管目前中國有10多款疫苗已獲批上市，但目前仍然是以滅活疫苗為主。金冬雁並建議，「目前關鍵是把80歲以上老人的三針接種率提上來，如有餘力再打第四針。」

疫苗 香港 醫學

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