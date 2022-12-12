成都女子買連花清瘟 被要求捆綁5種藥品

研究發現，連花清瘟用於新型冠狀病毒肺炎的臨床治療上，有效提高臨床治癒率，安全性高。（中新社）

四川成都一名消費者日前投訴稱，她在藥店購買連花清瘟時，被要求捆綁購買其他五種藥品，引發熱議，據了解，涉事藥店已停業整改。此外，捆綁銷售連花清瘟哄抬價格，天津一家藥店被罰50萬元（人民幣，下同，約7.2萬美元）。

南方都市報導，成都市市場監督管理局披露，10日接到投訴，有消費者在藥店購買連花清瘟時，被要求捆綁購買布洛芬、川貝枇杷膏、複方氨酚烷胺膠囊等五種藥品。消費者必須搭配其他藥品，花了160多元，才給配一盒連花清瘟。

隨後，成都市市場監督管理局工作人員到現場調查，發現涉事藥店存在強制搭售、抬高售價行為。據採購單，涉事藥房向上游渠道採購連花清瘟時，上游渠道會按照1：2的比例，搭配有一款咳特寧膠囊。藥房人員稱其無法從上游渠道單獨採購到連花清瘟，而搭售的咳特寧膠囊比較難賣，這部分成本會分攤到連花清瘟上。

目前，屬地市場監督管理部門已完成調查固證工作，現場責令經營者停業整改。針對現場檢查過程中發現涉嫌違規經營行為，成都市新都區市場監督管理局將展開進一步調查處置。

另據微信 公眾號「天津日報」報導，根據群眾舉報線索，天津市市場監管委近日迅速行動，立案查處老百姓大藥房連鎖（天津）有限公司河西店捆綁銷售連花清瘟膠囊哄抬價格違法案件。

天津市市場監管綜合行政執法總隊日前對該門店進行執法檢查，透過查看連花清瘟膠囊質量驗收單、銷售流水、銷售小票、進貨票據及監控視頻等，查實該門店在銷售連花清瘟膠囊的過程中搭售指定商品，涉嫌構成哄抬價格的違法行為。執法人員現場對該門店違法行為進行糾正，並對其負責人進行告誡，責令立即整改、全面排查，杜絕此類行為再次發生。目前，案件調查終結，已對當事人下達警告及罰款50萬元的行政處罰告知。