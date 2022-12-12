「你陽了嗎」成問候語 北京人自嘲均溫38.5度

北京市一間醫院的發燒門診外，民眾在寒風中大排長龍。（Getty Images）

中國近日快速放寬疫情 防控，讓百姓當自己健康的「第一責任人」，北京 等城市坊間從聞「陽」色變，如今問候語改成「你也陽了嗎」，並興起「均溫38.5度」的自嘲。各醫院診所的發熱門診前大排長龍，北京有老人患者在零下6度的嚴寒晚上排隊就診；武漢 市民在寒風中穿羽絨衣排隊一公里求診仍不時打哆嗦，感嘆「放開後，全部是發燒的啊」。

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中國放鬆疫情防控，官方通報的染疫人數逐日下降，各地藥品、快篩試劑需求卻大量攀升，醫院診所和藥房大排長龍，被認為通報偏離實際染疫情況。百姓的心態也隨之轉變，幾周前還人人聞「陽」色變，如今問候語改成「你也陽了嗎」。

一名住在朝陽區的北京上班族坦言，近日公司小組內陸續有人確診，主管甚至說，不如大家再居家辦公一周，等所有人都「返陰」再回來上班。一名計畫近日回台的台生分享一個段子，有企業把員工分開辦公，有人戲稱，一邊叫「陽間」，一邊叫「陰間」。

愈來愈多人感染的影響也開始浮現，如快遞、物流業陸續出現染疫，網購物流時間被拖延，一些商店提前關門，宣布「回家過年」。

北京各大商場在上周末的短暫狂歡後，擔心染疫黑數漸增的陰影籠罩，近日商場人氣下滑，一名餐廳老闆直言，怕出門就得病；雖已開放內用，但規定還要查驗48小時內陰性證明，很多人檢測結果又出不來，有些店家便宜行事，才有人上門。

不少北京人群組自嘲，北京、廣州現在大概都「均溫38.5度了吧」，笑稱「氣氛烘托到這裡了，再不陽就不禮貌了」；「陰性就暴露了社交障礙」。網上還流傳「染疫時間建議表」，如果在月中、年底染疫，會錯過聖誕節、元旦，若要兼顧春節，最好的染疫時間應是現在和元旦後幾天。

同時，中國民眾對「連花清瘟」等藥品，及快篩試劑的需求持續增加，北京各大藥房幾天來都大排長龍，有症狀、買不到藥的則跑去醫院診所發熱門診求診，有患者在零下6度的嚴寒晚上排隊就診，其中有不少行動不便坐輪椅出行的老人。

官媒環球時報前總編輯胡錫進10日拍攝北京宣武醫院發熱門診情況，醫院外有大批病人排隊，不少人戴上了N95口罩。

湖北武漢某醫院發熱門診前，患者從診室排到了停車場，由於天氣寒冷，許多排隊患者穿羽絨衣仍冷得顫抖，有老人在寒風中坐著輪椅等待。市民感嘆：「放開後，全部是發燒的啊」。也有網民稱，往年流感季節都是一樣，要有心人士別製造恐慌。

另近日北京市120急救熱線呼叫量，由平時約5000增至逾3萬通暴增5倍，當地急救中心表示，救護車等急救資源十分緊張，北京急救中心主任醫師陳志表示，現時每日呼叫量已遠超出北京市急救熱線的承接能力，呼籲新冠無症狀及輕症患者勿撥打。