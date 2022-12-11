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中國防疫鬆綁 老人「惹不起」 醫：最好主動隔離

中國新聞組╱北京11日電
中國防疫鬆綁，醫師認為老人群體「惹不起」，未來3至6個月應「主動隔離」。（取材自中國慈善家雜誌）
中國防疫鬆綁，醫師認為老人群體「惹不起」，未來3至6個月應「主動隔離」。（取材自中國慈善家雜誌）

中國防疫鬆綁，外籍專家研判恐面臨「確診死亡數破百萬威脅」，抗疫專家、中國工程院院士鍾南山則提出，「明年上半年就能恢復到疫情前生活狀態」，不過，另有醫師在社交平台建言，老人群體惹不起，未來的3至6個月，應做到「主動隔離」。

據「中國慈善家」報導，有近30年感染病學從醫經驗的繆曉輝，提出應對新冠七點建議在各大社交平台刷屏。繆曉輝表示，當下流行的奧密克戎株病毒是無法消失的，毒性也已減弱，我們只能與病毒共存。由於老年人有多基礎疾病，處於弱勢位置，需要格外防護。

繆曉輝表示，根據病毒傳播規律，未來的3至6個月將會是新冠感染的暴發期，老年人「惹不起就躲得起」，盡量不去封閉的、擁擠的公共場所。他也指出，在過去的一段時間內，老年人已適應長時間的隔離生活，「主動隔離」相對好適應。繆曉輝表示，堅持3至6個月，等群體免疫逐漸建立後，老人即可隨意出門，恢復自由的生活。

另綜合媒體報導，各地逐步放寬疫情防控措施，同時拚經濟。為刺激消費，多地下起「紅包雨」，開展新一輪促消費活動。12月瀋陽、海口、武漢、上海、廣州等地已發放新一批消費券。同時，也有地區啟動購物節，希望能將疫情失去的消費補回來。

據中國證券報不完全統計，12月以來全中國超過40地宣布啟動消費券發放相關活動，發放領域涵蓋汽車、家電、餐飲、文旅等行業。比如海口市針對汽車發放400萬元（人民幣，下同，約57.49萬美元）消費券，每人每輛車可申領2000元消費券。

據報導，上海密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸陰性證明，一餐飲店主表示，9日營業額較以往翻了一倍。各地雖然恢復堂食，餐飲消費持續回暖，不過有專家指出，由於病例正在上升，許多民眾擔心中招，對出遊有顧忌，預料元旦及春節假期不會出現報復式消費，預估明年夏天才可能全面復甦。

疫情 汽車 防疫

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