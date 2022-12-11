新冠從可怕到不可怕 網嘲諷：官媒很「靈活」

隨著中國放鬆疫情 管控的「新十條」出台，為了配合政策變化，中國官方媒體也迅速修改了對新冠病毒和疫情的描述方式。從指出抗疫面對嚴峻形勢到宣傳病毒並不可怕，官媒只花了一周左右的時間就完成了口徑上180度大轉彎。中國網友嘲諷官媒：「靈活的科學精神、動態的新聞良心。」

據彭博社報導，近日世界銀行、國際貨幣基金組織等國際經濟組織的領導人在安徽黃山參加會議時，似乎獲准無需隔離就直接與中國領導人和媒體代表見面，顯示北京 正在釋放出更多開放的訊號。

美國之音報導，中國在11月中旬發布優化防疫 措施20條，官媒如新華社和人民日報等仍強調精準防控，依然聲稱當前仍面臨著疫情擴散風險，沒過多久，官媒突然改口。

新華社12月5日發表的時評指出，隨著奧密克戎（Omicron）致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的累積，中國疫情防控面臨新形勢與任務，並稱最困難的時期已經走過。

隔天央視新聞頻道引述專家分析，稱奧密克戎非常接近季節性流感；8日環球電視網主持人劉欣在推特和微博轉貼採訪專家的片段稱，不需要害怕新冠病毒，傳統中藥就可以減緩染疫症狀。

對此，中國美國商會前主席、現居北京的美籍律師齊默曼（James Zimmerman）在推特發文：「宣傳機器正瘋狂工作…就像魔法一樣，所有『清零』帶來的過度措施和不滿都將很快被埋葬和遺忘。」

而官媒髮夾彎則被網民狠酸：「靈活的科學精神、動態的新聞良心」、「現在和躺平擺爛有什麼區別？」、「群眾：什麼時候開放啊？北京：十；群眾：十個月？十周？北京：九、八、七…。」

一張極為諷刺中國之前防疫不合理的照片在網路瘋傳：明明是9減4如此簡單的算術，經過10行沒有必要的複雜演算，還是得出5這個答案，並批註「艱辛探索」4個字。

但許多中國民眾的確擔心突然開放後，才是疫情惡化的開始，因為過去嚴封控的三年裡，中國大量資源投入於清零，並未設想放寬後的醫療負荷困難，而且中國自主研發的疫苗有效性偏低。

官媒中國青年報報導，中國疾控中心原副主任馮子健指出，中國政府鬆綁防疫封控措施後，80%至90%的中國人都難免遭遇一次奧密克戎感染。