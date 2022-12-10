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胡錫進批衛健委病例數失真 「乾脆不要報」

中國新聞組／北京10日電
中國近日新增確診數持續下降，前環時總編胡錫進認為嚴重失真。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
中國近日新增確診數持續下降，前環時總編胡錫進認為嚴重失真。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

中國近日新增新冠感染數持續下降，對此環球時報前總編輯胡錫進表示，衛健委的數據已經嚴重失真，應該讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不要報了，「大家也能理解」。而疫情重災區北京染疫人數也是持續下降，民眾直指笑話，稱實際數字乘以10都不止。

據衛健委通報，9日新增1萬3585例本土病例，8日是1萬6592例，7日2萬1165例、6日為2萬5115例，短短數日下降迅速。

胡錫進8日、9日接連兩日在微博公開提及中國衛健委通報數據失真問題。他指出，衛健委8日通報新增2萬1165例，「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的資訊相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性」。

但是胡強調，這個數字就這麼公布了，明明不真實，有關方面和傳播管道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。

北京是這波本土疫情的重災區之一，官方通報染疫人數僅次於廣州及重慶。但近一周來，越來越多的北京民眾反映，自己家裡已經「烤全羊（指全家人都陽性反應）了」、「雙氧水（2個人染疫）」了，或是公司同事「三羊開泰」，辦公室甚至「快成羊圈了」，甚至一些社區居委會也有半數人員染疫。

相形之下，北京每天通報的染疫數字卻不增反減。以今早的通報為例，8日染疫人數僅2673人，而7日全天則為3362人，6日全天為3974人，5日全天為4666人，連續4天呈逐日遞減、節節下滑的趨勢。

在不少民眾已經有染疫心理準備的情況下，據北京民眾反應，在抗原檢測呈現陽性者中，比例不低的人選擇不上報，而是自行在家休養，造成染疫黑數激增。

胡錫進認為，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了」。他表示，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著，如果不報了，大家也能理解。由於很多地方不再測核酸，很多人陽了，自我居家隔離也不上報，因此要做到統計數字真實本身就挺難。但是如果繼續報數字，差距不該這麼大，且若避免不了較大誤差，應主動對社會說清楚。

但針對死亡案例有沒有失真？胡錫進則認為，絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。漏掉死亡病例屬於惡意瞞報，是各地官員未必敢冒風險去做。

北京市內一處核酸檢測點的公告，告知民眾若24小時內沒收到檢測結果，就是「十混一」...
北京市內一處核酸檢測點的公告，告知民眾若24小時內沒收到檢測結果，就是「十混一」混管異常。(中央社)

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