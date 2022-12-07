美媒：放鬆防疫+追查抗議者 中兩面手法恢復街頭平靜

中國各地爆發抵制清零政策的「白紙運動」，是1989年民主運動以來最大的抗議活動。(Getty Images)

美媒報導，在中國各地爆發抵制清零政策的「白紙運動」近一周後，中國有關部門一邊放鬆防疫、一邊追查抗議者，藉「兩面手法」的策略恢復了街頭平靜。這種軟硬兼施的做法是中共 一貫的行事作風，中共一直以來都用這樣的方法維護社會穩定。如今這種套路的效果如何，後續值得觀察。

華爾街日報報導，針對抗議者的要求，中國領導層已釋放出將放鬆嚴格抗疫政策的信號。與此同時，警方在抗議活動地點大規模部署警力，同時利用一些數位化監控工具來逐一追查參加抗議活動的人員。

以目前情況而言，這種「胡蘿蔔加大棒」的做法似乎起了一定的功效，抗議者們沒有再出現街頭，組織者僅在網路聊天室裡討論如何繼續抗議。北京 東部地區亮馬河沿岸11月27日聚集成百上千的抗議者，但在2日以後，這一帶基本空無一人，附近有警車駐守。

抗議在中國並不是新鮮事，即便是最近的反封控抗議。對於抗議疫情 政策的活動，中國有關部門的反應與對國家主席習近平任期內其他小規模抗議活動的響應方式如出一轍。在上述示威活動過後的幾天裡，警方分布在抗議地點和其他敏感位置，以防止新的集會。他們還開始使用智能手機數據，包括來自該國無處不在的疫情追蹤應用程序的數據，用來識別、拘留和訊問參加抗議活動的人。

此外，在沒有直接承認上述抗議活動的情況下，衛生相關部門圍繞疫情控制的信息口徑已改變，暗示將加快放鬆限制的計畫，他們強調稱，與以前的變異株相比，奧密克戎變異株引發的症狀相對較輕。

觀察人士說，漸進的政策變化，包括加速推進疫苗接種，是否足以平息公眾的憤怒還有待觀察。