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神舟14號3航天員抵北京 首餐吃番茄牛腩、土豆絲

中國新聞組／北京6日電
劉洋父母家的「太空日曆」圈畫183天的惦念。（取材自微博視頻）
劉洋父母家的「太空日曆」圈畫183天的惦念。（取材自微博視頻）

神舟14號飛船三名航天員昨日凌晨抵達北京，將進入隔離恢復期，作全面的醫學檢查和健康評估，之後再轉入正常訓練。

央視網報導，經過約2.5小時飛行，搭載三名航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲的飛機昨日凌晨3時25分降落在北京西郊機場，飛機艙門打開後，在醫監醫保等工作人員陪護下，陳冬、劉洋、蔡旭哲被依次抬下舷梯，並揮手向人群致意，身體狀態表現良好。經過長達半年的太空生活，三人目前仍處於重力再適應階段，需使用特製軟椅。

他們與前來迎接的家人熱情相擁後，分別登車前往航天員公寓。

據報導，神舟13號時首次亮相的醫監醫保車這次再度啟用，它是航天員返回地球後第一個「臨時的家」，裡面配備衛生間和微波爐，讓航天員在著陸現場就能吃上熱飯、喝上熱水、用熱水洗漱。三名航天員在車內享用返回地球後的第一餐，主食有麵條、小米粥、花卷，菜餚有羊肉、番茄牛腩、清炒土豆絲，另外還搭配葡萄、柚子和鮮榨玉米汁。

中新社報導，在航天員劉洋父母家的客廳窗枱上，掛著一張標滿數字的日曆。從6月5日神舟14號載人飛船奔赴太空的第一天，到12月4日「女兒回來的日子」。這張「太空日曆」圈畫著劉洋父母對女兒183天的惦念。

183天，這是神舟14號航天員乘組執行任務的時長。牛喜雲一天一天記錄著，183天以來，她在家中數着女兒「太空出差」的日子。「我姑娘在太空記錄工作的日子，我在家裡數著她回家的日子，我們娘兒倆同步。」「天宮課堂」、出艙任務活動、與神舟15號航天員乘組首次完成在軌交接班……劉洋在太空裡的每一次重要時刻，都被牛喜雲標註在這張日曆上。

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