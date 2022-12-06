我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

防疫鬆綁振信心 人民幣匯率升破7 9月以來首次

中國新聞組／北京6日電
哈爾濱市民5日在王府井商場，掃健康碼進入商場。(中新社)
哈爾濱市民5日在王府井商場，掃健康碼進入商場。(中新社)

本報系聯合報報導，中國多地紛紛放寬防疫限制，提振市場對中國經濟反彈信心，激勵人民幣匯率大幅走升。人民幣兌美元5日開盤一舉升破「7」整數大關，這是自9月以來首次。機構分析認為，短期關注人民幣匯率是否能有效站穩7關口，若能守住則還有進一步升值空間。

來源：YouTube

此外，在上述消息和人民銀行降準生效釋出人民幣5000億元(約718億美元)等多重利多加持下，中國A股及港股5日連袂大漲。上證指數上漲1.76%，站上3200點。香港恆生指數更大漲4.51%，創下近三個月來新高，市場對於中港股跨年行情預期也逐漸升溫。

在岸人民幣5日開盤後一度驟升近1000點，截至下午收盤，在岸人民幣兌美元報6.9561，較上1交易日上漲819個基點，升幅1.4%。

人民幣也受到美國升息放緩預期的提振，美元指數跌至近五個月低點，對人民幣匯率形成一定支撐。但一些分析師也示警，中國經濟復甦可能仍有變數，人民幣或將繼續波動。

以中國外匯交易中心收盤價計算，自11月28日以來的6個交易日，在岸人民幣兌美元即期匯率累計升值3.39%，離岸人民幣升值3.48%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，11月底以來，北京、廣州等多地優化疫情防控，有效提振市場對中國經濟反彈的信心，這是近幾個交易日人民幣匯率大幅上漲的主因。植信投資研究院高級研究員常冉也指，中國經濟預期好轉，人民幣資產吸引力升，對人民幣匯率將形成支撐。

另據旺報報導，時間進入12月，中國市場對2023年GDP成長目標的討論增加，當前中國機構與學者主流看法約在5％，海外機構則多認為在4至4.5％之間。但中國首席經濟學家論壇副理事長、滙豐大中華區前首席經濟學家屈宏斌認為，經濟增長目標是由政府確定並執行，但明年中國GDP增速定到6至7％不僅有必要性，也是可行的。

屈宏斌觀點與目前中國、海外多數專家看法不同。他表示，今年經濟增長因受疫情衝擊遠低於正常水準，對明年GDP成長會帶來近兩個百分點的低基期效應。如果中國明年GDP目標僅定在5％左右，在扣除低基期後的真實成長率僅約3％，甚至會低於今年全年預估增速。

他認為，在這樣的目標下，意味明年經濟不僅沒恢復、反而更低迷，且連續兩年超低成長可能會導致難以承受的就業壓力，「不僅市場主體的獲得感不強，實際上也不利於新一屆政府打開局面。」

屈宏斌表示，在目前市場主體預期轉弱的情況下制定兩個低於往年的經濟增長目標不利於穩預期和提振信心。確定6％至7％的增長目標，對外釋放的將是政府會全力穩住經濟，並將其拉回到正常增長軌道的信號。

匯率 指數 疫情

上一則

核酸放鬆 專家促抗原取代清零 建議「清病不清毒」

下一則

中國各大城市逐步解封 博主：勿忘白紙恩人

延伸閱讀

中國新增本土病例連8降「太低」 網憂有黑數隱匿不上報

中國新增本土病例連8降「太低」 網憂有黑數隱匿不上報
中媒：48城不再查驗核酸 胡錫進：開放的速度超出預期

中媒：48城不再查驗核酸 胡錫進：開放的速度超出預期
中國傳放寬防疫 路透：最快12/7宣布10項新措施

中國傳放寬防疫 路透：最快12/7宣布10項新措施
中國防疫放鬆 經濟學家料將加速重新開放

中國防疫放鬆 經濟學家料將加速重新開放

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀