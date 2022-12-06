防疫鬆綁振信心 人民幣匯率升破7 9月以來首次

哈爾濱市民5日在王府井商場，掃健康碼進入商場。(中新社)

本報系聯合報報導，中國多地紛紛放寬防疫限制，提振市場對中國經濟反彈信心，激勵人民幣匯率 大幅走升。人民幣兌美元5日開盤一舉升破「7」整數大關，這是自9月以來首次。機構分析認為，短期關注人民幣匯率是否能有效站穩7關口，若能守住則還有進一步升值空間。

來源：YouTube

此外，在上述消息和人民銀行降準生效釋出人民幣5000億元(約718億美元)等多重利多加持下，中國A股及港股5日連袂大漲。上證指數 上漲1.76%，站上3200點。香港恆生指數更大漲4.51%，創下近三個月來新高，市場對於中港股跨年行情預期也逐漸升溫。

在岸人民幣5日開盤後一度驟升近1000點，截至下午收盤，在岸人民幣兌美元報6.9561，較上1交易日上漲819個基點，升幅1.4%。

人民幣也受到美國升息放緩預期的提振，美元指數跌至近五個月低點，對人民幣匯率形成一定支撐。但一些分析師也示警，中國經濟復甦可能仍有變數，人民幣或將繼續波動。

以中國外匯交易中心收盤價計算，自11月28日以來的6個交易日，在岸人民幣兌美元即期匯率累計升值3.39%，離岸人民幣升值3.48%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，11月底以來，北京、廣州等多地優化疫情 防控，有效提振市場對中國經濟反彈的信心，這是近幾個交易日人民幣匯率大幅上漲的主因。植信投資研究院高級研究員常冉也指，中國經濟預期好轉，人民幣資產吸引力升，對人民幣匯率將形成支撐。

另據旺報報導，時間進入12月，中國市場對2023年GDP成長目標的討論增加，當前中國機構與學者主流看法約在5％，海外機構則多認為在4至4.5％之間。但中國首席經濟學家論壇副理事長、滙豐大中華區前首席經濟學家屈宏斌認為，經濟增長目標是由政府確定並執行，但明年中國GDP增速定到6至7％不僅有必要性，也是可行的。

屈宏斌觀點與目前中國、海外多數專家看法不同。他表示，今年經濟增長因受疫情衝擊遠低於正常水準，對明年GDP成長會帶來近兩個百分點的低基期效應。如果中國明年GDP目標僅定在5％左右，在扣除低基期後的真實成長率僅約3％，甚至會低於今年全年預估增速。

他認為，在這樣的目標下，意味明年經濟不僅沒恢復、反而更低迷，且連續兩年超低成長可能會導致難以承受的就業壓力，「不僅市場主體的獲得感不強，實際上也不利於新一屆政府打開局面。」

屈宏斌表示，在目前市場主體預期轉弱的情況下制定兩個低於往年的經濟增長目標不利於穩預期和提振信心。確定6％至7％的增長目標，對外釋放的將是政府會全力穩住經濟，並將其拉回到正常增長軌道的信號。