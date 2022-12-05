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胡錫進不支持現在核酸全取消 做好染疫準備 日做330個俯臥撐

中國新聞組／北京5日電
中國疫情持續升溫，胡錫進透露已有一個月內被感染的心理準備。（取材自微博）
中國疫情持續升溫，胡錫進透露已有一個月內被感染的心理準備。（取材自微博）

針對中國多地陸續宣布放鬆疫情空控制措施，環球時報前總編輯胡錫進表示，「我個人不支持那些現在就徹底結束核酸、取消健康碼的主張，我認為那樣做太急了，突破了社會預期和承受力。」此外，胡錫進近日也在微博發文稱已做好染疫的思想準備，他自稱增加了營養，連日來每天做330個俯臥撐（伏地挺身），做好個人防護。

騰訊新聞報導，胡錫進說：放開封控不是躺平，我們要循序漸進一步一步來，讓公眾心理有個適應過程，各項工作調整有緩衝空間，讓保護老人孩子有所依托，撤退也應是有序的。

胡錫進表示，放開封控後，仍有一些群眾比較擔心，尤其是有老人和孩子的那些家庭。接下來是否會出現一定程度的醫療資源緊張、重症是否會有所增加，都還需要時間的檢驗。在這個過程中保持防疫政策調整的平穩和民眾情緒的平穩，鞏固大家終將在政府統籌指揮下走出疫情的信心非常重要。

他說：「我並不是說要長期堅持健康碼，而是主張延續一段時間看看是什麼情況，它帶給恢復正常秩序的究竟是麻煩和障礙多，還是方便和信心多，並根據實際情況做出新的調整。這期間我個人不反對一些公共場所自行停止核驗健康碼，其利弊由該場所自行承擔。」

胡錫進稱，健康碼作為體係有必要保留一段時間，它會讓我們進一步調整防疫政策和維護公眾信心有一個重要抓手。接下來看一看各地醫療資源的實際運轉情況和新冠感染者重症發生率是否會提高，看看健康碼體系繼續運轉到底會是什麼樣的利弊情形，然後再討論它的存廢不遲。

胡錫進稱，他現在是62歲半，進入了統計中比較危險的年齡段，這兩天他不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重，他相信萬分之2.5的極低重症概率本身對他就是保護。

網友給他留言稱，「言傳不如身教，支持老胡轉型健身主播」；還有網友建議他多吃維他命C，並對他的真誠喊讚「先保護好自己，進而保護家人」。

健康碼 疫情 防疫

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