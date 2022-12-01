孫春蘭：Omicron病毒致病性減弱 防控續優化
中國副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會表示，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務，防控政策持續優化，走小步不停步。而北京、廣州、鄭州等多地宣布調整政策，優化核酸檢測對象範圍，強調保障民眾生活所需、降低出行影響。
近月疫情嚴峻的廣州，荔灣、天河、番禺等多區30日陸續公告，解除臨時管控區；北京市疾控中心副主任劉曉峰則表示，當前朝陽疫情高發，通州、經開區成長明顯，外賣、快遞等重點行業要建立白名單制度。
新華社報導，孫春蘭聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出，疫情防控近三年來，中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發九版防控方案，應對了疫情形勢的不確定性，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。
她說，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施。
觀察者網報導指出，重慶衛健委26日表示，「無疫小區」、「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測；山西太原：網課學生可不參加每日核酸檢測；北京長期居家老人、三歲以下嬰幼兒、在家上網課學生、居家辦公者等無社會面活動的人員，如無外出需求可以不參加每日核酸檢測。廣州越秀區也公布，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動的人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查，減少人群聚集感染風險。
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