孫春蘭：Omicron病毒致病性減弱 防控續優化

中國副總理孫春蘭表示，防控政策持續優化，走小步不停步。（取材自中國網）

中國副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會表示，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情 防控面臨新形勢新任務，防控政策持續優化，走小步不停步。而北京 、廣州、鄭州等多地宣布調整政策，優化核酸檢測 對象範圍，強調保障民眾生活所需、降低出行影響。

近月疫情嚴峻的廣州，荔灣、天河、番禺等多區30日陸續公告，解除臨時管控區；北京市疾控中心副主任劉曉峰則表示，當前朝陽疫情高發，通州、經開區成長明顯，外賣、快遞等重點行業要建立白名單制度。

新華社報導，孫春蘭聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出，疫情防控近三年來，中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發九版防控方案，應對了疫情形勢的不確定性，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

她說，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施。