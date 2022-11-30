3年僅24例確診 中國這個城市被指「病毒繞著走」

網友調侃，柳州有螺螄粉護體，是一座「病毒繞著走的城市」。(視頻截圖)

柳州火了，但這次卻不是因為螺獅粉。公眾號「星球商業評論」一篇文章稱，柳州市是全中國少有的不做大規模核酸，只在醫院做核酸的城市，3年來確診數僅24例。在近日核酸機構頻現造假事件後，網友調侃柳州有螺螄粉護體、沒有核子華曦公司，是一座「病毒繞著走的城市」。

來源：YouTube

星球商業評論文章提到，疫情 三年，柳州是唯一不使用核酸檢測 機構的城市，三年來，柳州累計確診病例24個。如果不把無症狀感染者計算在內，今年下半年柳州的新增病例數是0。民眾都去醫院做自費核酸，這是柳州幾乎沒有疫情的主要原因。

作者問當地朋友柳州沒有「封城和靜默嘛」，朋友反問：「什麼叫靜默？」

查詢柳州市衛健委官網上，全市的核酸點確實都是各大醫院，在地圖軟件裡，也看不到當地有任何民營核酸檢測機構的網點。

用不用民營檢測機構和確診案例多少之間到底有沒有聯繫不得而知，但當地確診案例之少確實是震驚了大眾，文章一發布就衝上熱搜。在當前核酸機構頻現造假案件時，柳州的做法反而繳出亮眼成績。

當地網友笑稱，是因為螺螄粉護體。有外地網友說，是因為小城市人員流動少。螺螄粉能不能護體屬於玄學，但柳州的其他數字都是可以量化的。

時代周報致電柳州市衛健委會，工作人員稱，一直以來當地疫情屬於比較平穩的狀態，沒有做過比較大規模的全員核酸篩查。面向民眾的核酸檢測點，都是以醫院和社區衛生院為主。

工作人員表示，柳州的無症狀感染者基本是外來輸入，當地會跟蹤外地來柳州的無症狀感染者，他所路過的任何一個城區或縣區，都會呼籲醫院來進行排查。「但沒有大規模的全員核酸，因為我們知道病源在哪，就會針對性、點對點地去進行排查」。

市民吳先生說，在柳州乘坐公共交通和出入公共場所只要健康碼綠碼就行，如果不是要坐火車、飛機，或者是出現了無症狀感染者通知要做核酸，平時一般不做核酸。

據健康柳州消息，目前在柳州市城區的五個下轄區內，共設有19個社會面核酸檢測採樣點，由柳州市人民醫院、柳州市工人醫院等13家二級以上公立醫院開設，同時，還設有32個基層醫療衛生機構核酸檢測採樣點，需前往各基層衛生服務中心、衛生院採樣。

但柳州還有相關機構在開展核酸業務。柳州共有29個核酸檢測實驗室，除廣西諾森醫學 檢驗實驗室外，其餘核酸檢測實驗室均為各個醫院或疾控中心。