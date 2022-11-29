核酸涉假實驗室後台扯上院士 巴德年闢謠

深圳核子基因公司陷入核酸造假風暴。(視頻截圖)

深圳市核子基因科技公司因旗下蘭州實驗室核酸造假引發的輿情持續發酵，由於核酸產業牽扯巨大利益，外界懷疑該公司高層有硬底子背景。網傳核子基因股東巴穎為院士巴德年之女，股東張核子、高管張姍姍是張蘊鈺將軍後人，對此，巴德年、張蘊鈺之子張旅天皆發聲闢謠，並要求對造謠者追究法律責任。

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每日經濟新聞報導，深圳核子基因成立於2012年，在大陸開設64家子公司、50個實驗室，這些醫學檢驗實驗室主要為各地提供新冠核酸檢測 服務。近日，甘肅蘭州發生核酸檢測結果異常事件，多篇網路文章將矛頭指向深圳核子基因創始人張核子、在多家子公司擔任監事的張姍姍、以及股東巴穎。

網傳巴穎「是院士巴德年之女」，新京報報導，中國工程院院士巴德年表示，「除了姓和我一樣外，我與巴穎沒有任何血緣和社會關係，彼此是毫不相干的陌路人」。巴德年有兩個女兒都從醫，「一個是神經內科，一個是腫瘤內科」，對於網路上的造謠，巴德年將採取法律手段追究責任。

另外，關於「擁有35家核酸檢測公司的張姍姍及張核子是張蘊鈺將軍後人」傳言，張蘊鈺之子、北京 衛戍區原裝備部部長張旅天稱「假消息，已報警」。

張旅天發聲明指出：「網傳張核子、張姍姍倚靠他們家的紅色背景，「完全是無中生有，造謠誹謗文中所提之人，除我父親外，其餘都不認識，也與那個公司沒有任何關系。所有了解我的戰友、朋友都十分氣憤。馬蘭基地的老兵紛紛給我來電和微信 ，說污蔑我們老司令就是侮辱我們馬蘭官兵，必須懲處。」