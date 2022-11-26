胡錫進被封控5天出關 批評主流媒體不敢報敏感事件

北京疫情嚴峻，多處實施居家隔離。示意圖非胡錫進住家。（取材自百度）

被封控五天的中國媒體人胡錫進出關了。面對近來因防疫出現的各種群眾鬧事的敏感事件均由互聯網率先披露，胡錫進稱，媒體基本靠邊站了，這不正常。

環球時報前總編輯胡錫進所住的北京 社區出現陽性病例導致整棟樓被封控五天，胡錫進出關後到社區外繞了一圈呼吸自由空氣。他對廣東佛山勒流街道一社區核酸採樣點傳出疑似「踩踏事件」表示，儘管不能與韓國首爾梨泰院踩踏事故相提並論，但核酸檢測 點首先要確保採樣過程的安全。

他還建議，如今做核酸的人實在太多了，今後是否可以讓一些人不做核酸，而只讓以上班族為主體的頻繁流動人群做核酸？他認為是值得探討的，需要專家們和政府方面共同研究。

胡錫進還稱，佛山的這件事發生兩天了，最早曝出來的又是互聯網，媒體沒有報導跟進，最後又是由官方的通報來回應網上的追問。

現在中國各地出什麼事都由官方直接回應網上輿論，媒體基本靠邊站了。大家想想最近各地發生的多起敏感事件，哪一個不是這樣？但這不正常。對於講清楚那些敏感事件，緩解輿情都是不利的。這種缺少主流媒體角色的輿論格局需要打破，應該把媒體在社會大溝通中的位置和作用還給它們。

不過，留言區的許多網友表示，「老胡，你說句心裡話，今天的中國還有記者嗎？」、「現在還有輿論監督的內容？連央媒都不敢，還指望地方媒體？」、「媒體只幹兩件事：1、轉發新華社 2、轉發人民網」、「主流媒體只關心某外國人（按，吳亦凡 ）嫖娼」。