中救市 降準1碼釋資金5000億 路透預言效果有限

人行今年第二度降準，料此次降準共釋放長期資金約5000億元人民幣。（中通社）

中國經濟因當局堅持「動態清零」，經濟增長呈現停滯狀態。中國人民銀行25日宣布，決定於12月5日全面降準一碼（降低金融機構存款準備金率0.25個百分點），共計釋放長期資金約5000億元（人民幣，下同，約697.79億美元）。路透則引述多位業界專家指出，人行釋放5000億元救經濟效果恐有限。

本次降準後，金融機構加權平均存款準備金率為7.8%。這是繼4月之後，今年第二度降準。

人行解讀，這次降準有三大目的：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

二是降準是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情 嚴重影響行業和中小微企業。三是降準可降低金融機構資金成本每年約56億元，透過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

中國上次降準是今年4月25日，調降存準率一碼，正值經濟重鎮上海因疫情封控之時，釋放資金5300億。

這次宣布降準0.25個百分點，中國同樣面對新一輪疫情蔓延、房地產 市場需求繼續低迷，經濟穩成長的壓力增大之際。因此，降準帶來最關鍵的影響是有助股市、樓市、債市形成持續推進寬信用的預期，提振市場信心，而12月5日上路實施的時機，則是為了因應美國聯準會升息和緩解年末流動性緊張。

另外，工商銀行、建設銀行等中國國有銀行紛紛與大型房地產集團就融資合作意向簽約，被視為中國政府穩定房市的又一舉措。另有消息稱，人行還將為金融機構提供低息貸款 ，用以購買房企債券。

路透報導，涉及總金額超過1000億美元。此舉旨在緩解中國房地產行業流動資金緊缺的困境，配合其他支撐房市的調控措施，已經引發了房地產股的反彈。

路透另引述多位業界專家指出，降息措施可推遲因當局封控升級而苦苦掙扎的企業的貸款償還問題，但很少有公司或家庭在這種不確定的環境中願再承擔新的貸款。而伴隨美聯準會和其他國家的中央銀行提高利率以對抗通貨膨脹，中國人行也正面臨如何挽救經濟以及防止外資流出的兩難局面。