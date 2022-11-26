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路透：鄭州富士康iPhone減產至少3成

編譯林奇賢、記者吳凱中／綜合報導
富士康鄭州廠出現員工抗爭後，路透指出，該廠11月的iPhone產量將減少三成以上。(取材自推特)
富士康鄭州廠出現員工抗爭後，路透指出，該廠11月的iPhone產量將減少三成以上。(取材自推特)

路透報導，鄭州富士康經歷員工抗議事件，超過2萬名員工離開，將導致這座工廠11月iPhone出貨量可能進一步減少。消息人士透露，11月產量將下滑三成以上，目前看來本月底前「不可能」恢復全能生產。此外，紐約時報預言，中國清零若不改，還會有更多工廠爆抗爭。

路透引述消息人士的話報導，在鄭州富士康經歷員工抗議事件後，這座工廠11月iPhone產量將減少至少三成，對此，鴻海集團不予置評。

據了解，鄭州富士康離職的員工大多為新進臨時派遣工，正式員工較無影響，因此對生產沒有太大影響。

路透指出，鄭州富士康10月底面臨大批員工出走時，當時內部估計11月產量受影響的幅度最多30%，如今在員工抗爭、新進員工離開後，內部預估11月產量受影響的幅度超過30%。

報導指出，消息人士透露，鄭州富士康是iPhone 14 Pro高階機種生產重鎮，現已不太可能依原定預估時程在11月底恢復全能生產，至於何時能恢復正常，要看新冠疫情、防疫政策與最新一波抗爭的發展。

這位消息人士也說，「公司能做的防疫措施就這麼多了，這個問題（嚴格的防疫規定）已經有一段時間，也是每個人面對的問題」，鄭州富士康其實是中國清零防疫政策下的一個小縮影，清零政策可能導致生產線加速外移。

蘋果之前發布聲明指出，防疫措施暫時影響位於鄭州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max主要組裝工廠生產，當地工廠目前以顯著減少的產能運作。目前估計相關出貨量將低於先前預期，顧客需等待較長時間才能收到新產品。

另外，紐約時報25日引述北京政治分析人士吳強說，若中國當局繼續執行清零，還有別的工廠也會出現這種情況，富士康只是個開始，「我們看到富士康就是中國模式的破產。」

總部位於紐約的中國勞工權益組織「中國勞工觀察」創始人兼執行董事李強說：「如果說它還要去繼續執行它的清零政策，富士康只是一個開始，因為我想今天有富士康，還有別的工廠也會出現這種情況。」

據了解，反彈不僅限於鄭州而已，廣州市被封控的海珠區約180萬人，多數是紡織廠勞工，他們工時長薪資低，被封控沒法上工沒收入連飯都沒得吃，於是網上流傳的影片顯示，抗議者與警察發生衝突。

鄭州 防疫 iPhone

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