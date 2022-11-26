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熊貓「京京」成世界盃新預言家 成功預測日本勝德國

中國新聞組／北京26日電
大熊貓京京成功預測日本戰勝德國。（視頻截圖）
大熊貓京京成功預測日本戰勝德國。（視頻截圖）

繼「章魚哥」保羅之後，2022卡達世界盃又出現了新的「預言家」。據報導，中國在世界盃舉行前送給主辦國卡達的大熊貓「京京」，開賽四天以來，已成功預測了12場比賽中的4場，其中包括爆冷門的日本戰勝德國。連英國「獨立報」都刊登文章報導，原題「預言帝還是烏鴉嘴」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，大熊貓「京京」和「四海」上月剛剛抵達卡達，牠們作為中國的禮物來慶祝這個海灣國家首次舉辦世界杯。11月17日，在世界盃開賽前夕，牠們正式與當地民眾見面。

來源：YouTube

牠們生活在卡達首都多哈北部的豪爾熊貓館。世界盃期間，牠們每天都會出現在卡達beIN體育頻道，預測每場小組賽的獲勝者。預測比賽的方式是讓其中一隻熊貓在場地中漫步，走向事先在窗戶上貼好的兩面國旗。牠會先聞聞每面旗幟，然後把爪子或鼻子放在其中一面上，這就代表牠作出了預測。

目前，京京成功預測了12場比賽中的4場，包括揭幕戰中厄瓜多爾擊敗東道主卡達，英國戰胜伊朗，日本爆冷逆襲德國及法國輕鬆戰勝澳大利亞。

京京也曾成功預測厄瓜多戰勝卡達。（視頻截圖）
京京也曾成功預測厄瓜多戰勝卡達。（視頻截圖）

視頻顯示，大熊貓面對德國和日本的國旗，先是聞了聞日本國旗，最後把爪子搭在了日本國旗上。

不過，這些「竹子專家」也會做出一些「大膽的預測」。例如，牠們認為哥斯達黎加會擊敗西班牙，但實際上西班牙隊以7∶0大獲全勝。

卡達另一個體育頻道還利用一隻獵鷹來預測揭幕戰，讓牠飛向懸掛在兩架無人機上的國旗，不過牠錯誤地選擇了卡達。在世界其他地方，東京一隻名叫「太陽」的水獺透過將一個迷你足球放在標有日本的杯子裡，準確地預測了日本隊的勝利。

世界杯開賽前夕，首對中國赴卡達大熊貓「京京」與「四海」正式與當地民眾見面。（香港...
世界杯開賽前夕，首對中國赴卡達大熊貓「京京」與「四海」正式與當地民眾見面。（香港中通社）

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