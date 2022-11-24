我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：下周起「大赦」 恢復大多數推特被停權帳戶

亞馬遜大罷工 40國員工計畫在「黑五」發動抗議

北京防疫兩樣情 架設鐵皮vs.倡議染疫在家隔離

中央社／北京25日電
中國疫情升溫，圖為東城區一處貼出暫停檢測告示的核酸檢測亭。（中央社）
中國疫情升溫，圖為東城區一處貼出暫停檢測告示的核酸檢測亭。（中央社）

北京疫情升高，24日已有社區開始架設鐵皮作為阻隔，瀕臨封控。但朝陽區望京數個社區發起倡議，反對強制隔離，並支持確診住戶選擇居家隔離，更呼籲居民不要歧視或霸凌確診者。

綜合中國網路訊息及美聯社畫面，位在朝陽區、與官媒人民日報總部及宿舍區後方隔街相望的紅廟北里社區，24日白天進駐大批「大白」（著白色防護衣的防疫人員）及施工人員，在社區外臨街一側架設鋼架及鐵皮柵欄，準備實施封控，乍看有如4、5月間的上海。

畫面還顯示，位在東城區工人體育館旁的聚龍花園，已自23日起實施為期3天的臨時管控，住戶只進不出，每天僅可在分配的規定時間內，前往社區內指定地點領取生活物資，所有人必須進行健康監測，若有疑似症狀須立即上報居委會。

在山雨欲來的氣氛中，位在朝陽區望京的東湖灣小區，一群主婦24日合組的「東湖灣媽媽群」發表倡議書，且至少獲得澳洲康都、金茂府等小區或部分樓棟居民的接力響應，不久更在中國網路上瘋傳，引起熱烈討論，且支持的聲音居多。雖然不久即遭網管刪除，但卻獲得更多網友以各種方式迴避審查後廣為轉發。

這份倡議書首先強調，居民積極配合政府防疫政策和支持「動態清零」總方針。但如果小區鄰居核酸出現陽性的情況，支持確診居民保留付費抗原測試（快篩）和更換核酸公司繼續測試的權利。

倡議書指出，若測試結果繼續復陽，則支持確診居民自願選擇隔離方式；自認病情較輕者，或年幼、年長者，小區居民支持他們可居家隔離，直到核酸轉陰；自認病情嚴重者，可選擇到方艙隔離治療。如有必要可安裝門磁（電子鎖），保證隔離效果。

這份倡議書呼籲，確診者在隔離期間，鄰居們能「不歧視、不指責、不語言暴力，不侮辱謾罵」，尊重並為他們加油，隨時歡迎他們平安回家。如在隔離期間需要幫助，可向鄰居們求助，力所能及者一定給予最大支持。

倡議書還呼籲，確診者若在複測或隔離期間遭遇「各種形式的強迫」，鄰居們也能挺身而出，維護確診者正當合法的權利，必要時，支持核酸陽性的鄰居採取緊急避險，「用法律捍衛自己和家人的人身安全」。「如果我或者家人日後出現核酸陽性的情況，願意遵守此承諾」。

針對這份倡議書，多數中國網友表達支持，並認為近3年來部分地方政府執行防疫出現偏差，這份倡議書「合情合理」；但也有人網友認為，倡議書顯得「陳義過高」，是否能獲得小區多數居民認同，不無疑問；還有網友直言，從倡議書被網管刪除看來，官方對倡議書的態度不言可喻。

中國疫情升溫，圖為22日早上尖峰時間的北京地鐵4號線，車廂內人數寥落，與以往擁擠...
中國疫情升溫，圖為22日早上尖峰時間的北京地鐵4號線，車廂內人數寥落，與以往擁擠的景象有天壤之別。（中央社）

防疫 歧視 北京

上一則

上海開放台胞繳納醫保 持2年居住證即可申請

延伸閱讀

廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起

廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起
清零之下 山東農民賣菜難 忍痛毀掉10萬斤

清零之下 山東農民賣菜難 忍痛毀掉10萬斤
質疑「動態清零」防疫失當 網友提10問被下架

質疑「動態清零」防疫失當 網友提10問被下架
打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」

打臉習近平防疫20條？ 多地農村又見「土堆封路」

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯