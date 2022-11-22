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胡錫進北京所住大廈爆疫 被封5天不能出門

中國新聞組／北京22日電

北京疫情上升，20日新增962宗本土感染，朝陽區占大部分，另外再增兩宗死亡個案。官媒環球時報前總編輯、現任特約評論員胡錫進21日透露，其所住的大廈也有陽性個案，因此被封五天，包括他在內的住客不能出門。

香港01報導，胡錫進過去曾透露他住在北京朝陽區。胡錫進21日的微博帖文稱，「老胡也封在家裡了，樓裡出了陽性。是昨晚開始封的，現在說的是封五天（希望不會五天加五天），足不出戶，核酸等上門」。

胡錫進隨即又稱，「過去這種情況很可能被轉運集中隔離，但現在都改居家了，20條之後鞏固了這種做法，很好」。

胡錫進又解釋稱，北京市收治病人的定點醫院和方艙醫院肯定已經爆滿，新出了病例，周圍鄰居不再像過去那樣再去集中隔離了，改為居家隔離，防控效果多少會打一點折扣。有人會建議建更多集中隔離點，但那樣做並不容易，因為還需要大量管理人員去服務隔離者。

胡錫進又分析稱，未來幾天是決定性的，如果病例繼續上升，病毒在社會面繼續擴散，那就意味著北京市現有體系和資源擋不住Omicron的攻勢，必須採用新思路新辦法對付它。

胡錫進續稱，「現在絕大部分感染者都是無症狀和輕症，我們的防線就算失去了外城，但是守住內城，阻止疫情製造大量重症和死亡，仍是綽綽有餘的。我們在這個冬天大概做不到所有感染者清零，但我們力爭重症清零，瞄準易受病毒攻擊的脆弱群體加強防護，仍大有可為。我們的防疫並未失敗，北京的重症掰著手指頭能數得過來，廣州幾乎是零重症，這怎麼能算失敗？」

胡錫進最後建議，如果有一天收治資源不夠了，無症狀感染者也自我居家隔離，基層把現有管理資源投入到管好那些無症狀感染者，防止他們亂跑，也未必就不能達到效果。

北京 疫情 香港

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