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河北石家莊傳大學生連夜離校 如富士康大逃亡翻版

中國新聞組／北京22日電
石家莊多所大學學生，帶著行李離校。(視頻截圖)
石家莊多所大學學生，帶著行李離校。(視頻截圖)

國務院日前公布優化防疫20條後，河北石家莊因率先「鬆綁」引發關注。但近日石家莊感染數破千、疫情外溢，導致政策急轉，當地20日通告，21日至25日有6區要執行全員核酸檢測，居民非必要不外出，網上也傳出石家莊大學生連夜離校的畫面。

綜合媒體報導，自17日以來，石家莊市新增感染病例呈上升趨勢。據河北省衛健委消息，19日和20日石家莊市共新增感染病例1067例，其中五例為確診病例，其餘為無症狀感染者。

石家莊市疫情防控總指揮部20日發布通告，自21日0時起至25日深夜12時，橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區展開全員核酸篩查。

通告指出，高風險區所在小區居民嚴格足不出戶，其他區域居民原則上居家，每個家庭每天可安排一人外出兩小時購買生活物資。餐飲堂食、商場、各類密閉性文娛體育場所以及各類培訓機構暫停營業；中小學、幼兒園實行線上教學，高校實行封閉管理；生產企業和在建項目工地實行封閉管理。

通告表示，官方倡導居民非必要不離石家莊市，需離開者應提前向目的地報備，機場、車站等交通場站須嚴格查驗48小時內兩次核酸陰性證明。

另據港媒報導，石家莊多所高校近日突然宣布提前一個月放寒假，並要求學生盡快離開。網上影片顯示，許多學生提著行李，連夜徒步到火車站，準備回鄉。

看到學生們爭先恐後離校的畫面，有網民形容情況如同「富士康員工大逃亡」翻版，質疑校方不負責任，也有網民回報其他地區「也放了」的情形。

由於學生們集中離校，坐不上車，只能步行幾十公里路到火車站，有的司機坐地起價，也有司機主動詢問、載學生一程。

疫情 國務院 檢測

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