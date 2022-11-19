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1張黃牛票20元 免費博物館票如何變「商品」？

中國新聞組／北京19日電
打開某二手交易平台，能找到不少「博物館」、「代搶票」關鍵字的商品。商品均以博物館照片或Logo為封面圖，商品描述中則直接寫明提供門票代預約服務。（取材自看看新聞）
打開某二手交易平台，能找到不少「博物館」、「代搶票」關鍵字的商品。商品均以博物館照片或Logo為封面圖，商品描述中則直接寫明提供門票代預約服務。（取材自看看新聞）

免費的博物館門票為何成了「商品」？調查發現，每逢節假日，很多原本免費向公眾開放的博物館都存在官網預約門票難，而黃牛在網上倒賣免費門票的情況。倒賣價格與博物館的受歡迎程度相關，每張少則5元、10元（人民幣，下同），多則一、兩百元。

法治日報報導，前段時間，有網友留言稱，陝西歷史博物館門票一票難求，但黃牛卻可以預約到當日的票。打開陝西歷史博物館的官方門票預約平台，發現周六的門票已被預約滿了。在「閒魚」上搜索「陝西歷史博物館門票預約」，一下子就跳出不少賣家，他們均表示可以約到周六的門票，選好時間段，出票成功不退不換，刷身分證進場，每張價格20元起跳。

諮詢一家名叫「一路隨行」的網店，詢問是否能預約到周六的門票。客服表示可以搶到票，但要起碼選擇3個時間段才能確保搶上。有不少網友在該商品的評論區留言：這個預約票是真的，可以進博物館。

聯繫多個平台的相關網店、賣家，他們均表示是正規渠道代預約博物館門票，當日可約，同時也需要記者提供預約門票人員的身分證號和姓名。成功預約後，可持身分證通過人工綜合服務窗口，由票務工作人員換取紙質門票入館參觀。

另陳女士表示，她提前三天在湖南省博物館官方門票預約平台預約，結果發現門票已被預約滿了，而在「閒魚」平台上花20元（人民幣，下同）卻能輕鬆買到自己想要的門票。陳女士不解，博物館門票基本都是免費，需要預約，但在一些電商平台和二手交易平台上，卻能花錢買到這些門票，價格從一、二十元到上百元不等。

黃牛手上的票到底是從哪裡來的？調查發現，一些在網上銷售博物館黃牛票的人員分工明確，他們中有的是訂票接待人員，並負責在網絡平台發布門票代預約信息；有的專門負責訂票。

據媒體報導，去年11月，湖南長沙一男子因在網絡大肆搶占湖南省博物館(現為湖南博物院)參觀門票，被警方依法傳喚到案。該男子交代稱自己僱傭員工零點刷票，囤積數百張門票用於打包兜售。最終，該男子因擾亂單位秩序的行為，被處以行政拘留5日。

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