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賣房怪招 「學習強國」App積分抵房款 時評人轟一句話

中國新聞組／北京19日電
鹽城萬科將「學習強國」App當作售樓促銷工具。（截圖自學習強國App）
鹽城萬科將「學習強國」App當作售樓促銷工具。（截圖自學習強國App）

有中國地產項目發揮創意，將「學習強國」App作為售樓促銷工具，買家可憑學習偉大領袖習近平而賺取的積分抵消房款。一時間各社交群中的「愛黨愛國愛習積分高手」湧現。美媒報導，對這種順從、讚歎奴隸生活的行為，有時評人抨擊，這批人奴性不改；也有評論批評，企業助紂為虐收割「愛國韭菜」。

自由亞洲電台報導，鹽城萬科17日在微博等社媒上刊登廣告，指買家可用「學習強國」積分抵房款，每1分抵1元人民幣(約0.14美元)，並且上不封頂。適用的項目包括鹽城萬科在當地的兩個樓盤——萬科星彙東方和萬科悅達·聚瓏東方項目。

最初有網友以為是惡搞圖片，鳳凰財經、東方網等中媒以購房者身分聯繫鹽城萬科工作人員後，對方承認真實性，並表示不是「學習強國」的活動，而是鹽城萬科的一個團購活動內容，他們將把「學習強國」的積分進行轉化。該樓盤表示已經將該引起廣泛關注的促銷廣告移除，但暗示仍然可以當面洽談。

法國時評人、獨立導演王龍蒙表示，20大後，習近平的獨裁權力已至巔峰，房地產業正被北京當局列入收割名單，不排除萬科以此諂媚方式，向北京當局表忠。同時，這亦是在經濟不景氣時，商家以此為噱頭，再發「愛國財」。

相關銷售廣告推出後，在微博群中炸出很多積分高手。在海外社媒推特上，則有中文網友諷刺為「奴才有價」系列，紛紛調侃道：只要背好「習近平語錄」，就可抵一套房的首付。

對此，王龍蒙指出，「學習強國」軟件早前被爆竊取用戶數據，正是北京當局加諸百姓的電子鐐銬，而那些「爭崩頭」搶積分的瘋狂現象，顯示出某些中國人身上的奴性不改，把自己變身奴才。

「學習強國」App。(路透)
「學習強國」App。(路透)

北京 習近平 微博

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