侵權官司 美國夢工廠功夫熊貓贏中國功夫熊貓

夢工廠起訴「鍾氏功夫熊貓」一審勝訴。圖為「鍾氏功夫熊貓」(圖片來自本案一審判決書)

美國夢工廠動畫影片公司起訴火鍋底料企業四川「鍾氏功夫熊貓」公司侵權案，上海市徐匯區法院作出了一審判決，指夢工廠一審勝訴，法院要求被告於判決生效之日起，立即停止涉案著作權侵權及不正當競爭行為，實控人鍾有帥必須賠償夢工廠80萬人民幣(約11萬美元)。對於判決，網民：「熊貓形象咋成外國的了？」四川功夫熊貓公司表示將提起上訴。

澎湃新聞報導，經夢工廠公司授權，環球影畫為原告，起訴四川「功夫熊貓」侵權，2021年10月9日，上海市徐匯區人民法院立案。被告功夫熊貓公司在提交答辯狀期間對管轄權提出異議，被法院裁定駁回。被告上訴，請求撤銷一審裁定，將案件移送至四川省成都市中級人民法院審理。2022年3月1日，上海知識產權法院駁回被告上訴，維持原裁定。

報導指，今年法院兩次開庭審理，雙方主要圍繞功夫熊貓形象是否侵權。被告認為，原告主張的「阿寶」形象，是個人英雄主義的外國大熊貓，是會打架的熊貓，而被告主張「功夫熊貓」是指在廚藝上的本領、造詣高超，這裡的熊貓是會做飯的熊貓。

起訴書中，原告環球影畫稱，原告經夢工廠明確書面授權，在中國非獨占性使用「功夫熊貓」卡通形象著作權以及相關標識權益，有權以自己的名義單獨就相關著作權侵權和不正當競爭行為提起訴訟，請求賠償並直接獲得相關賠償款項等。

報導指出，法院認為，原告主張權利的作品系如附圖所示的卡通形象，其用一定的線條和色彩勾勒出了身著武術服、頭戴斗笠，下身呈弓步狀、左手掌在前、右手掌持杖在後的熊貓形象，具有一定的審美意義。

而被告主張功夫是中國國粹，熊貓是中國國寶，夢工廠的「功夫熊貓」是借鑑抄襲中國文化和動物，「功夫熊貓」四個字並不是夢工廠創造的，所以夢工廠沒有資格獨占。

法院認為，雖然熊貓形象及相關武術動作造型可能來源於公有領域，但權利作品中的熊貓形象被賦予了擬人化的表達，其面部特徵及比例、衣著服飾、頭飾、道具及動作神態等方面均體現出了創作者的個性化選擇，屬著作權法意義上的美術作品。「功夫熊貓公司等關於原告主張權利的形象不構成作品的意見，並無依據，本院難以採信。」