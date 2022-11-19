我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

侵權官司 美國夢工廠功夫熊貓贏中國功夫熊貓

中國新聞組╱北京19日電
夢工廠起訴「鍾氏功夫熊貓」一審勝訴。圖為「鍾氏功夫熊貓」(圖片來自本案一審判決書)
夢工廠起訴「鍾氏功夫熊貓」一審勝訴。圖為「鍾氏功夫熊貓」(圖片來自本案一審判決書)

美國夢工廠動畫影片公司起訴火鍋底料企業四川「鍾氏功夫熊貓」公司侵權案，上海市徐匯區法院作出了一審判決，指夢工廠一審勝訴，法院要求被告於判決生效之日起，立即停止涉案著作權侵權及不正當競爭行為，實控人鍾有帥必須賠償夢工廠80萬人民幣(約11萬美元)。對於判決，網民：「熊貓形象咋成外國的了？」四川功夫熊貓公司表示將提起上訴。

澎湃新聞報導，經夢工廠公司授權，環球影畫為原告，起訴四川「功夫熊貓」侵權，2021年10月9日，上海市徐匯區人民法院立案。被告功夫熊貓公司在提交答辯狀期間對管轄權提出異議，被法院裁定駁回。被告上訴，請求撤銷一審裁定，將案件移送至四川省成都市中級人民法院審理。2022年3月1日，上海知識產權法院駁回被告上訴，維持原裁定。

報導指，今年法院兩次開庭審理，雙方主要圍繞功夫熊貓形象是否侵權。被告認為，原告主張的「阿寶」形象，是個人英雄主義的外國大熊貓，是會打架的熊貓，而被告主張「功夫熊貓」是指在廚藝上的本領、造詣高超，這裡的熊貓是會做飯的熊貓。

起訴書中，原告環球影畫稱，原告經夢工廠明確書面授權，在中國非獨占性使用「功夫熊貓」卡通形象著作權以及相關標識權益，有權以自己的名義單獨就相關著作權侵權和不正當競爭行為提起訴訟，請求賠償並直接獲得相關賠償款項等。

報導指出，法院認為，原告主張權利的作品系如附圖所示的卡通形象，其用一定的線條和色彩勾勒出了身著武術服、頭戴斗笠，下身呈弓步狀、左手掌在前、右手掌持杖在後的熊貓形象，具有一定的審美意義。

而被告主張功夫是中國國粹，熊貓是中國國寶，夢工廠的「功夫熊貓」是借鑑抄襲中國文化和動物，「功夫熊貓」四個字並不是夢工廠創造的，所以夢工廠沒有資格獨占。

法院認為，雖然熊貓形象及相關武術動作造型可能來源於公有領域，但權利作品中的熊貓形象被賦予了擬人化的表達，其面部特徵及比例、衣著服飾、頭飾、道具及動作神態等方面均體現出了創作者的個性化選擇，屬著作權法意義上的美術作品。「功夫熊貓公司等關於原告主張權利的形象不構成作品的意見，並無依據，本院難以採信。」

對於院判決，網民熱議，「熊貓形象咋成外國的了？」、「整天就想著蹭熱度，占別人的創意，這是無恥」、「凡換了帽子與姿勢，改成太極熊貓或者熊貓大俠，都不至於侵權了」。

夢工廠起訴「鍾氏功夫熊貓」一審勝訴。圖為動畫的「功夫熊貓」。(圖片來自本案一審判...
夢工廠起訴「鍾氏功夫熊貓」一審勝訴。圖為動畫的「功夫熊貓」。(圖片來自本案一審判決書)

上一則

習近平見李顯龍 反對中星「脫鉤斷鏈」

下一則

拜登、普亭沒來…習近平APEC獨秀 爭取外交主動權

延伸閱讀

熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂

熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂
國會大廈暴動案 川普控告特別委員會傳票侵權

國會大廈暴動案 川普控告特別委員會傳票侵權
熊貓快餐「4字」企業文化 挺過疫情、通膨難關

熊貓快餐「4字」企業文化 挺過疫情、通膨難關
面對疫情、通膨 熊貓快餐老闆解祕何以日營業額1500萬

面對疫情、通膨 熊貓快餐老闆解祕何以日營業額1500萬

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？