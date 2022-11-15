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北京新冠疫情升溫 增407本土病例

中國新聞組／北京15日電

北京市13日新增407例新冠本土病例，北京市政府新聞發言人徐和建形容，該市新增本土病例數持續走高，疫情進展呈現上升態勢，防控工作正處於關鍵時期。另外，廣東疫情燒，傳徵50校臨時安置，引起家長激憤。

央視新聞報導，徐和建14日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，13日北京市新增237例本土確診病例和170例無症狀感染者，其中有48例是從社區篩查中發現的感染者。近期北京市新增本土病例數持續走高，疫情進展呈現上升態勢，社會面病例涉及多區，防控工作正處於關鍵時期。

另外，中國13日新增1萬6072例本土病例，其中廣東逾4000例居首，因優化防疫20條規定導致解隔離待安置者激增，廣東省海珠區傳出徵用區內50所中小學校作為臨時安置點，家長群起反對後擱置。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠病例共1萬6203例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增1萬6072例、境外移入131例。13日單日新增以廣東4648例及河南3014例（含確診及無症狀感染）居多。

財新網報導，12日晚間廣州市海珠區不少學校燈火通明，教室內桌椅碰撞聲此起彼伏。海珠區計畫徵用區內50所中小學校作為臨時安置點。但在家長不滿下，13日下午海珠當局已取消選取50校作為臨時安置點選址的計畫。

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