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釣客誤闖「洞庭湖草原」迷路30小時 靠野菜充飢獲救

中國新聞組／北京14日電
救援隊伍在現場搜尋。（取材自極目新聞）
救援隊伍在現場搜尋。（取材自極目新聞）

一名閻先生日前跟朋友相約到洞庭湖邊釣魚，因不知洞庭湖在長時間枯水下已成為一片大草原，在「洞庭湖草原」裡迷了路，一路駛進湖底泥潭受困。期間，閻先生滴水未進，半夜以塑料薄膜裹身禦寒，白天躲在陰處找野菜充飢，數度向救援的直升機呼救都未被發現。30個小時後，閻先生才終於獲救。

極目新聞報導，閻先生10日跟朋友相約到洞庭湖邊釣魚，當天12時出發，沒想到駕駛摩托車行駛了兩、三個小時還是沒有抵達。此時，閻先生知道自己迷路了，16時許，他不小心駛進了泥潭，車輪陷入泥中。

閻先生第一時間打電話跟釣友求救，求助信息輾轉到了岳陽越野·硬漢大隊隊員處。18時，大隊成員易先生第一時間給閻先生打了電話，兩人互加微信，確定被困位置。18時30分，易先生帶著另外兩個朋友開了三台越野車到現場進行搜尋。到到了定位位置附近再撥打閻先生的電話卻無法接通，原來閻先生的手機已經沒電關機了。

湖灘上，晚上一片漆黑，沒有參照物，蘆葦、雜草都長得很高，路況極差。當晚，易先生一行三台車在周邊行駛尋找了兩個多小時，一無所獲。

救援隊伍大陣仗。（取材自極目新聞）
救援隊伍大陣仗。（取材自極目新聞）

當天夜間，閻先生一直在找地方休整，晚上沒地方睡，他就睡在草地上。岳陽的氣溫，晚上最低只有攝氏十多度。深夜颳起不小的湖風，吹得他打哆嗦。閻先生只能找到一個稍微凸出的地形躺在背面避風，還找了一張塑料膜裹在身上防止失溫。

11日，洞庭湖大晴天，最高氣溫有攝氏29度。周邊沒有可飲用的水源，為防止自己脫水，保持體力，閻先生找到一個帶有太陽能板的觀測塔，在太陽能板的陰影下躲避高溫，餓了在周邊找點野菜葉子充飢。

搜救現場。（取材自微博）
搜救現場。（取材自微博）

下午，閻先生突然看到空中有直升機飛來，他一直在地面呼救，但未被直升機發現。

硬漢大隊負責人「小李子」也組織了20餘台越野車加入緊急救援，日夜深入湖區進找。但因乾涸的湖床都是一望無際的草原和泥巴地，到了夜晚越野車隨時有陷車的危險。經當地的經驗豐富老漁民組成十多台摩托車的車隊分頭搜尋，當天22時許，漁民找到了閻先生。

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