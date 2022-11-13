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雙11假打折？ 波司登羽絨服只便宜0.28元 網罵「割韭菜」

中國新聞組／北京13日電
波司登羽絨服被指在雙11期間只便宜了0.28元。(取材自微博)
波司登羽絨服被指在雙11期間只便宜了0.28元。(取材自微博)

「雙11」期間，波司登淘寶旗艦店被曝「先提價再打折」話題引發熱議。消費者稱，她在「雙11」預售打折時購買波司登一件羽絨服，沒想到領券購買後實際價格只比9月份時便宜0.28元（人民幣，下同）。波司登回應稱只要不超過吊牌價都是合理的，引來消費者和網民不滿。央媒人民網也評論稱，大品牌打腫臉充胖子玩套路，終會受到監管並失去消費者的信任。

據報導，上海市民李女士爆料，波司登淘寶旗艦店展示一件可脫卸帽莫蘭迪寬鬆外套羽絨服，9月份平台價格是券後979.28元（約137.39美元），她原計畫在「雙11」時打折購買可享優惠，沒想到在「雙11」預售期間，該款羽絨服價格被提升至1349元，她領券購買後實際價格仍為979元。

李女士疑被「割韭菜」的報導刊出，相關話題「波司登淘寶旗艦店被曝先提價再打折」、「波司登回應先漲後跌僅便宜0.28元」先後在11日登上微博熱搜。截至13日上午已有1.8億閱讀。有網民表示，「很多年前他們就開始這麼幹了」，「雙11：集中宰客時間到」。

波司登相關客服人員回應表示，「服裝價格會隨著活動力度變化，不超過吊牌價都是合理的。公司始終遵守法律法規，同時也尊重消費者，並稱已將該情況反饋」。但波司登的回應仍引來當事人和網民不滿，要求波司登道歉，監管部門也應介入調查。

央媒人民網也對此發表評論指出，波司登的解釋符合相關規範、規則，卻難以讓消費者認同。現今一些商家的讓利活動只是在玩文字遊戲，波司登此番只便宜0.28元的套路行為，可能短暫收割一波利益，損失的卻是自己的口碑和消費者對於品牌和商家的信任。並籲監管部門、商家、消費者共同發力營造健康、良好的購物環境。

南京某律師表示，如果事實存在，波司登可能構成價格欺詐。淘寶官方客服稱，平台必要時將對活動商品進行清退處理並對商家採取警告、扣分等相應處罰措施。

時代周報報導，波司登成立於1976年，1992年創立「波司登」品牌。2021年，波司登羽絨服規模達全球第一。儘管業績增長不錯，但相對於產品涉嫌「假打折」，波司登的股票卻是「真打折」。一年前，波司登的股價最高漲至6.25港元，市值約680億港元。2022年11月10日，波司登股價已跌至3.68港元，市值約400億港元，一年時間內下跌約41%，蒸發約280億港元（約人民幣250億元）。

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