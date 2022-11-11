富比世中國富豪榜 總財富縮水4成…鍾睒睒蟬聯榜首

農夫山泉68歲的鍾睒睒成為今年富比世富豪榜中國的首富。（取材自錢江晚報）

富比世 10日發布2022中國中國富豪榜，這次上榜者總財富較去年下降近四成。

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據富比世中國官網消息，從去年的1.48兆美元下降至9071億美元，跌幅達到39%，並創下了富比世調查中國中國富豪20多年以來的最大跌幅。

在今年的100位上榜者中，有79人財富出現下跌、12人重回榜單、4人對財富進行了分割、3人首次上榜，僅僅只有2人實現了財富增長。

對中國來說，過去一年是艱難的，而這次榜單上榜者的集體財富遭受了全方位的重創。儘管公司股價整體下跌，但電動汽車 和太陽能等綠色科技領域的富豪仍然展表現突出。

農夫山泉董事長鍾睒睒 今年仍位居榜首。與其他經歷了財富驟降的富豪相比，鍾睒睒的財富表現較為穩定，從一年前的659億美元降至623億美元，跌幅僅為5%。除了供應飲用水此生活必需品，對核酸檢測產品供應商-北京萬泰生物有限公司的成功投資也幫助鍾睒睒的財富免受劇烈波動。

字節跳動創始人張一鳴仍位居榜單第二位，其財富為495億美元，較去年下跌99億美元。全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代董事長曾毓群則依舊位居第三位，其財富為289億美元，較去年508億美元下降了43%。

比亞迪創始人王傳福和非執行董事呂向陽分別以177億美元和127億美元的財富排名第11位和第18位。比亞迪今年一舉超越特斯拉，成為了全球最大的電動汽車製造商。

對房地產富豪來說，過去一年十分艱難。身家跌幅最大的是排名第69位的碧桂園聯席主席楊惠妍，其財富從一年前的278億美元跌至49.1億美元。許多房地產富豪這次並未上榜，其中就包括龍光集團創始人及主席紀海鵬，以及深陷困境的中國恆大創始人許家印。

至於胡潤百富榜上40歲以下（含40歲）白手起家企業家中，今年抖音創始人張一鳴蟬聯首富，其次是快時尚跨境電商希音（SHEIN）承辦人許仰天以500億元（人民幣，下同，約70億美元）財富位列第二，元氣森林創始人唐彬森以350億元（約49億美元）財富位列第三。