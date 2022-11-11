我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

記者陳政錄／北京即時報導
中國縮短入境隔離天數，核酸檢測陰性證明要求也減少為48小時內一次。（記者陳政錄／攝影）
中國縮短入境隔離天數，核酸檢測陰性證明要求也減少為48小時內一次。（記者陳政錄／攝影）

時隔近5個月，中國再次鬆綁入境隔離要求。據央視11日報導，中國國務院應對新冠疫情聯防聯控機制發布關於通知，對入境人員，密接者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。同時，入境的核酸檢測陰性證明要求，也減為48小時內1次，重要商務人員、體育團組可享免隔離的閉環泡泡管理。

據央視，11日發布的「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」提出優化防控工作的20條措施。

內容包括，對密切接觸者、入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。期間，集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

對於入境人員，通知還提到，「入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離」，以及取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明要求，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

對於入境重要商務人員、體育團組等，通知也明定可對其「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（閉環泡泡），得以展開商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區。

通知還明確，中國對入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35—40的人員進行風險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。

除此之外，通知也提出多項修正，包括及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接，糾正一天兩檢、一天三檢等不科學做法，以及將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，將風險區由高、中、低三類，改為高、低兩類，符合解封條件的高風險區要及時解封。同時，對結束閉環作業的高風險職位從業人員由「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」。

面對中國疫情持續升溫，中共總書記習近平10日主持中共中央政治局常務委員會會議，部署進一步優化防控工作的20條措施。會議上坦言，中國地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模，但強調要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

檢測 疫情 醫學

上一則

解放軍第3艘「小航母」正式服役 中專家：維護領土需求

下一則

職場失語症 背後的孤獨經歷

延伸閱讀

北京「彈窗」有家歸不得 他從廣州繞經南韓曲線回家

北京「彈窗」有家歸不得 他從廣州繞經南韓曲線回家
「0+3不夠」 香港旅遊、餐飲界促港府解禁

「0+3不夠」 香港旅遊、餐飲界促港府解禁
港議員姚柏良指「黃碼」機制過時 促實施0+0

港議員姚柏良指「黃碼」機制過時 促實施0+0
中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
網上流傳疑吳女照片。（取材自微博）

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

2022-11-05 11:00
中國國家主席習近平(右)會見德國總理蕭茲(左)後合照。(美聯社)

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

2022-11-07 04:00
網友日前在上海做核酸，偶遇42歲前中國職業籃球運動員姚明也去做核酸。（取材自微博）

姚明上海做核酸 發福逼近250公斤 被拍發飆嚇壞路人

2022-11-06 21:05
德國總理蕭茲4日訪問中國，與中國國家主席習近平會見。(美聯社)

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

2022-11-04 09:19

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點