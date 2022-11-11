中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

中國縮短入境隔離天數，核酸檢測陰性證明要求也減少為48小時內一次。（記者陳政錄／攝影）

時隔近5個月，中國再次鬆綁入境隔離要求。據央視11日報導，中國國務院應對新冠疫情 聯防聯控機制發布關於通知，對入境人員，密接者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。同時，入境的核酸檢測 陰性證明要求，也減為48小時內1次，重要商務人員、體育團組可享免隔離的閉環泡泡管理。

據央視，11日發布的「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知」提出優化防控工作的20條措施。

內容包括，對密切接觸者、入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」，調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。期間，集中隔離醫學 觀察的第1、2、3、5天各展開1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各展開1次核酸檢測。

對於入境人員，通知還提到，「入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離」，以及取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明要求，調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

對於入境重要商務人員、體育團組等，通知也明定可對其「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（閉環泡泡），得以展開商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區。

通知還明確，中國對入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35—40的人員進行風險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。

除此之外，通知也提出多項修正，包括及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接，糾正一天兩檢、一天三檢等不科學做法，以及將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，將風險區由高、中、低三類，改為高、低兩類，符合解封條件的高風險區要及時解封。同時，對結束閉環作業的高風險職位從業人員由「7天集中隔離或7天居家隔離」調整為「5天居家健康監測」。

面對中國疫情持續升溫，中共總書記習近平10日主持中共中央政治局常務委員會會議，部署進一步優化防控工作的20條措施。會議上坦言，中國地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模，但強調要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。