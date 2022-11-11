北京下令阻傳反習標語? 蘋果限制中國AirDrop功能

20大前夕北京四通橋上有人抗議，神秘示威者引發網上搜索和致敬。（取材自推特）

北京 上月發生「四通橋事件」後，有人透過iPhone 的AirDrop檔案分享功能悄悄散播反政府電子傳單。蘋果 公司9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，以阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案。有媒體報導，這是為了堵死反習近平標語傳播管道，疑是中國政府下令。

蘋果公司日前已經限制在中國境內iPhone手機上的AirDrop無線文件共享功能。

AirDrop允許用戶在蘋果設備之間快速分享圖像、文檔或影音等文件。

據彭博社報導，蘋果公司10日發布的最新版本iOS 16.1.1將用戶接收來自非聯繫人文件的時間上限設為十分鐘，之前並沒有時間限制。

據瞭解，十分鐘期限屆滿後，系統將恢復為只能從聯繫人接收文件的模式。這意味著如果不在期限內主動打開該功能，將無法從陌生人獲得由AirDrop分享的文件。

蘋果沒有評論為什麼在中國做出這項改變，但稱計畫明年在全球推出新的AirDrop設置。

該公司表示，此舉是為了減少不必要的文件共享。

綜合IT之家等中媒報導，此舉是避免用戶「在公眾場所被騷擾」；這是專門針對中國國內情況設置的，之前在地鐵、公車上經常有用戶會莫名其妙接收到各種表情包的問題就不存在了。

而在推特上，中國網友則表示，在北京四方橋有人在20大前夕掛上抗議橫幅，呼籲罷免「獨裁國賊習近平」，並結束中國的清零政策。有網友拍攝到掛橫幅者的影片並大肆傳播，蘋果手機隨後就做了這項限制，非常可議。