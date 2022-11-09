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中國甘肅2高中生隔離期間下樓 竟被學校開除學籍

記者陳言喬／即時報導
甘肅酒泉肅州中學對學生不遵守防疫規定竟直接開除學籍。圖為甘肅民眾正準備接受核酸檢測。(中新社)
甘肅酒泉肅州中學對學生不遵守防疫規定竟直接開除學籍。圖為甘肅民眾正準備接受核酸檢測。(中新社)

中國防疫規定層層加碼、日益離譜，甘肅兩名高三學生居家隔離期間下樓活動，竟被學校開除學籍、留校察看半年的紀律處分。所幸當地教育局認為學校處分不當撤銷原處分。

據酒泉市肅州公安分局通報，酒泉市肅州中學高三學生高某、張某，不服從屬地疫情管理規定，在居家隔離期間，於8日下樓活動。學校隨即認定，上述兩名學生的行為給屬地防疫工作帶來嚴重安全風險，經學校研究，決定將兩名學生學籍開除、留校察看半年的紀律處分，處分決定中還提到，生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。

但消息傳出後，引發網友極大爭議，網友直稱「離譜」、「一刀切」、「防疫最終目的是為了救人」。

酒泉市肅州區教育局9日調查後通報稱，肅州中學對兩名學生作出的處分決定不當，已責令肅州中學撤銷此處分決定，對兩名學生進行批評教育。肅州區教育局表示，將深刻汲取教訓，引以為戒，進一步加強對學校的管理指導。

北京新京報評論稱，防疫最終還是要落到人的角度，具體到此事，就是要守護好學生的健康、安全，讓他們的成長之路不因疫情而阻斷。若因有違防疫規定，就隨意開除學籍，實則背離了防疫初衷，把防疫措施變成了防疫目的，看似在服從大局，其實是「寧可從嚴」的一刀切思想在作祟。

評論稱，兩位學生居家隔離期間下樓活動「算不算違規違紀情節嚴重」，學校當然可作出判斷，但也需從最大限度有利於學生、盡可能站在學生角度去衡量懲戒措施。開除學籍，意味著學生不能再以在校生的身份參加高考，這無疑使其未來的人生之路多了不少波折。。

需深思的是，此事暴露出來的防疫過程中，動輒加碼、一刀切的問題，在學校何以如此表現突出？尤其是，學生作為被管理對象，話語權本就處於弱勢，如何更好保護他們不被過度防疫所傷，值得有關方面警惕和反思。

防疫 教育局 疫情

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