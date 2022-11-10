河南許昌傳無力付款 新冠核酸檢測機構一度喊卡

河南許昌某家醫學檢驗實驗室，暫停新冠核酸檢測，原因是當地各區縣沒給他們結算核酸費用。圖為上海是在街頭設置的常態化核酸檢測亭。（記者林宸誼／攝影）

中國各地大中城市實施「常態化核酸檢測 」已近半年，不僅民眾疲憊不堪，一些地方政府也無力承擔巨大開支，開始變免費為自費，現在甚至傳出河南 許昌某家醫學 檢驗實驗室，8日暫停新冠核酸檢測，原因是當地各區縣沒給他們結算核酸費用。事件引起關注後，當局承諾回款，「許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室」9日表示恢復服務。

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網易新聞報導，一份帶有公司公章、落款為11月8日的文件，從8日開始就在社交媒體流傳。文件中表示，該機構從2021年1月至今，一直配合許昌市各縣、區疫情指揮部、承擔著相關地區核酸檢測任務，不過由於試劑耗材及人工費用投入較高，而相關區縣未能及時回款。

「接總部通知，於2022年11月11日零時起暫停接收各縣、區所有新冠核酸樣本。」該機構並表示，等資金到位後再恢復核酸檢測工作。

據報導，對於文件的真實性，有博主多次嘗試聯繫該醫學檢驗實驗室，及100%控股的總公司鄭州博奧潤康生物科技有限公司負責人，但均未接通電話。

工商信息顯示，鄭州博奧潤康生物科技有限公司，成立於2018年3月19日，負責人為丁亞傑，為私人獨資公司，也就是說，公司收入100%歸私人所有。

科創板日報報導，河南許昌市財政局表示，已注意到相關情況，許昌市財政局社保科正在市政府開會研究此事。

另外，人民日報引述河南許昌市經濟技術開發區疫情防控指揮辦相關工作人員表示，「我們暫未接到正式的官方通知，「博奧潤康醫學檢驗實驗室」是否繼續承擔核酸檢測任務還需要政府協調研判。」

據報導，相關工作人員透露，該核酸檢測機構此次的通知，可能是因為大批量的核酸檢測結帳不及時，但具體情况還需要政府相關部門進行進一步的協商，目前疫情防控指揮辦未接到任何官方通知。

報導指出，博奧潤康9日發布聲明，稱「經與有關方面溝通，我機構核酸檢測回款問題已得到有效解決。下一步，我們將有序開展各項醫學檢測服務」。